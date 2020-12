Animal Crossing et Ring Fit Adventure sont les protagonistes de ces nouveaux packs de Nintendo Switch.

Par Alberto Pastor / Mis à jour le 4 décembre 2020, 15:33

Aux portes de Noël, Nintendo Il veut que sa console devienne l’un des cadeaux vedettes dans les foyers du monde entier et à cette fin, il a présenté plusieurs packs Nintendo Switch qui sont accompagnés de deux de ses jeux les plus populaires aujourd’hui. Le premier de ces packs comprend le succès Animal Crossing: New Horizons, qui sert d’inspiration pour créer un quai et une console avec des motifs esthétiques typiques de cette série colorée.

Le pack Nintendo Switch et Ring Fit Adventure sera lancé le 10 décembre“L’édition limitée de Nintendo Switch Edition Animal Crossing: New Horizons est de retour”, rapportent ceux de Kyoto. “Laissez vos soucis derrière vous, déplacez-vous sur une île déserte avec Animal Crossing: New Horizons et rejoignez le phénomène mondial qui entoure ce jeu de simulation amusant.” Ce précieux modèle de console jouissait d’une grande popularité à l’époque, de sorte que ceux qui ne voulaient plus l’acheter peuvent être heureux ce Noël. Mais il n’est pas le seul.

Nintendo propose également Modèles Nintendo Switch Lite basé sur Animal Crossing: New Horizons, le tout avec le jeu populaire inclus et trois mois de service payant Nintendo Switch Online.

· Acheter Nintendo Switch Animal Crossing Edition – Vert / Bleu · Acheter Nintendo Switch Lite Animal Crossing Edition – Turquoise · Acheter Nintendo Switch Lite Animal Crossing Edition – Corail

Un autre phénomène récent de Nintendo répond au nom de Ring Fit Adventure. Ce jeu de sport est sorti fin 2019 mais en 2020, également en raison de la crise sanitaire mondiale, le titre a gagné de plus en plus de renommée jusqu’à devenir l’un des grands succès de Nintendo Switch. Ce pack mise en vente le 10 décembre, et comprend la console avec le jeu et le Ring-con.

Acheter Nintendo Switch Lite + Ring Fit Adventure

