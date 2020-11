NBA 2K21 est sacré jeu le plus vendu, dans un quart de record pour le pays.

Personne ne doute de la capacité de vente de Nintendo Switch. En fait, ses chiffres tout au long de cette année ont été plus accablés par le manque de stock que par tout autre facteur possible, et ses ventes totales dépassent déjà les 68 millions de consoles vendues. Pour plus d’inri, et selon les données du NPD Group, les ventes de Nintendo Switch aux Etats-Unis au cours du troisième trimestre (T3) de l’année sont la plus grande de toutes les consoles depuis 2009, en pleine vie de Nintendo DS.

Les meilleures ventes d’une console au troisième trimestre depuis 2009Cette semaine, NPD a publié le rapport sur le marché américain du jeu vidéo, à le trimestre de juillet à septembre. Un été au cours duquel la console du Grand N a marqué cette réalisation. “Nintendo Switch a vendu plus d’unités matérielles au cours du troisième trimestre que toute autre plate-forme depuis la Nintendo DS au troisième trimestre 2009 », commente l’analyste Mat Piscatella sur Twitter, et ce trimestre a également établi un record historique pour les jeux vidéo aux États-Unis.

Les dépenses en jeux vidéo dans le pays au cours du troisième trimestre de 2020 ont signifié 11,2 milliards de dollars pour l’industrie, améliorant de 24% les données de 2019. Un chiffre immense, qui représente également les meilleures données historiques des États-Unis pour ce trimestre car il y a des records. Tout au long de l’année, les ventes de jeux vidéo et de consoles ont augmenté, même si la principale augmentation a eu lieu en dépenses en abonnements et mobilesainsi que les ventes de jeux numériques et d’accessoires.

NBA 2K21, sorti en septembre, est le jeu le plus réussi de la périodeNBA 2K21, le volet 2K Sports publié en septembre, a été Jeu le plus vendu en Amérique pour l’ensemble du trimestre, en termes de dollars générés (hors micropaiements), tandis que la commande Xbox Elite Série 2 Il a été l’accessoire avec les meilleures ventes, également basé sur l’argent généré. De son côté, Among Us a été l’un des succès du trimestre, accumulant le septième meilleur nombre total d’utilisateurs de la période, dans le pays. Et ici, fait remarquer Piscatella, 69% des joueurs parmi nous aux États-Unis, ils avaient 24 ans ou moins.

Après la publication des résultats de Nintendo, on sait que Nintendo Switch a vendu 12 millions de consoles dans le monde entier, entre avril et septembre, et que l’entreprise prévoit de vendre 12 millions supplémentaires d’ici mars 2021. Nous avons également appris l’existence ventes mises à jour des jeux Switch, où Super Mario 3D All-Stars a vendu plus de 5 millions de jeux, et Animal Crossing: New Horizons dépasse déjà 26 millions.

En savoir plus: NPD Group, Nintendo Switch, Nintendo DS, NBA 2K21, parmi nous et ventes aux États-Unis.

