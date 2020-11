De temps en temps, il arrive qu’une série de jeux vidéo pour une raison quelconque devienne une série culte. C’est le cas de No More Heroes, la saga mettant en vedette le meurtrier Travis Touchdown. Depuis sa sortie en 2007 sur Wii, le jeu développé par Suda51 et distribué par Marvelous, n’a cessé de gagner des adeptes. Le succès a été tel qu’il a eu une version pour PS3, ainsi qu’un deuxième opus. Et comme vous le savez tous, Travis revient avec un troisième versement sur Nintendo Switch, et c’est No More Heroes III qui sortira en 2021.

Plus de comparaison de héros

Il y a quelques jours, Nintendo a lancé une vitrine des partenaires Nintendo Direct, une présentation dans laquelle la société japonaise a annoncé quels nouveaux titres de sociétés tierces arriveront sur Nintendo Switch dans les mois à venir. En plus de connaître une nouvelle bande-annonce pour No More Heroes III, ils ont confirmé quelque chose qui faisait l’objet de rumeurs depuis longtemps, à savoir que No More Heroes et No More Heroes 2: Desperate Struggle sont arrivés le même jour sur l’eShop Nintendo Switch. Ces versions sont basées sur les versions Wii, mais avec un grand lifting. Si vous voulez savoir ce que nous voulons dire, jetez un œil à la vidéo comparative suivante de la main d’un expert de ce type de vidéo, TheBitAnalyst, qui compare cette nouvelle version du premier No More Heroes, aux versions Wii et PS3

Comme nous pouvons le voir, la version Nintendo Switch cède à presque tout moment à 60 images par seconde et maintient l’esthétique de l’ombrage des cellules du jeu Wii original. Nous n’avons toujours pas de comparaison du deuxième opus du célèbre meurtrier, mais dès que nous en faisons écho, nous vous l’apportons.

