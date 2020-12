Depuis sa mise en vente le 3 mars 2017, la Nintendo Switch n’a cessé de récolter des succès. Beaucoup étaient très sceptiques quant à la nouvelle console Nintendo après le petit succès de Wii U. Cependant, Nintendo a su donner un twist à son prédécesseur, et a apporté avec Nintendo Switch la fraîcheur qu’une console du Grand N.Grâce à son concept, et bien sûr, à des jeux aussi incroyables que The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Mario Kart 8 Deluxe ou Animal Crossing: New Horizons, Nintendo Switch est un succès sur le marché, en vendant plus de 68 millions d’unités dans le monde.

Plus d’un million et demi de Nintendo Switch vendus dans notre pays

Il y a quelque temps, nous avons appris que dans notre pays, Nintendo Switch avait atteint un million de ventes. Et bien aujourd’hui on peut dire que la console Nintendo depuis sa mise en vente jusqu’au week-end du Black Friday (29 novembre), a atteint le chiffre de 1.570.000 unités vendues en Espagne, en plus d’être le matériel le plus vendu dans notre pays en 2019 et 2020. Nous avons également appris que pendant la semaine du Black Friday, la famille de consoles Nintendo Switch avait une part de marché dans notre pays de 72% par rapport au reste de plates-formes.

Voir également

Une autre des données que nous avons pu connaître est celle des 10 jeux les plus vendus en Espagne au cours de ce 2020, 6 jeux sont de Nintendo Switch, en particulier Animal Crossing: New Horizons, Mario Kart 8: Deluxe, Minecraft Nintendo Switch Edition, Super Mario 3D: All-Stars, Super Mario Odyssey et Luigi´s Mansion 3. Comme nous pouvons le voir, dans cette liste, il y a trois jeux appartenant au monde de Super Mario Bros., et pas étonnant, puisque les jeux appartenant à l’univers de l’icône Nintendo dépassent le 2,4 millions d’unités physiques vendus dans notre pays, sans compter les ventes numériques dans l’eShop.

Source: communiqué de presse

en relation