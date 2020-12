Selon les données publiées, c’était la console la plus vendue en novembre et pendant le Black Friday.

La fin de l’année approche et il est temps de faire le point. Pour cette raison, Nintendo vient de rendre officielles les données de vente de Nintendo Switch, en se concentrant sur les unités vendues en Espagne. La société japonaise, selon les données du cabinet de conseil indépendant GfK, a passé le 1.570.000 consoles vendues dans notre pays, s’imposant comme le matériel le plus vendu en 2019 et 2020.

Du Big N, ils indiquent également que leur console hybride a été les plus vendus pendant le mois de novembre et pendant le Black Friday, avec une part de marché de 72% par rapport à toutes les plateformes.

Nintendo donne des chiffres qui montrent la bonne santé de son marché en Espagne, tant en logiciel qu’en matérielLes bonnes données pour Nintendo sont également arrivées en ce qui concerne la vente de logiciels. Parmi les 10 jeux les plus vendus en Espagne en 2020, il y a 6 appartenant à la société japonaise. Bien sûr, Animal Crossing: New Horizons a grimpé au sommet, après avoir vendu plus de 26 millions de jeux depuis son lancement en mars dernier. Mario Kart 8 Deluxe, Minecraft, Super Mario 3D: All-Stars, Super Mario Odyssey et Luigi’s Mansion 3 sont également parmi les meilleurs vendeurs.

La déclaration parle également de la bonne santé de Super Mario dans l’année qui a été célébrée son 35e anniversaire. Les jeux appartenant à l’univers du plombier sur Switch totalisent 2,4 millions d’unités physiques, sans compter les ventes numériques. En fait, vous pouvez jeter un œil à notre analyse de Super Mario 3D All Stars.

En savoir plus: Nintendo Switch.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');