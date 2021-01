Les ventes de ses jeux progressent de 123% par rapport à début 2020, tirées par le verrouillage.

L’année dernière, 2020 a été dominée par une console et un jeu spécifiques sur le territoire de vente. On parle de Nintendo Switch et d’Animal Crossing: New Horizons, deux noms qui commencent 2021 comme ils l’ont terminé: en haut des classements. Ceci est démontré par le nouveau classement des ventes hebdomadaires de jeux vidéo en Royaume-Uni pour la première semaine de l’année, du 3 au 9 janvier, en vedette par plusieurs jeux Switch, et avec un fort la croissance des ventes des titres de cette plateforme. Un classement se référant uniquement au format physique, comme d’habitude.

Le confinement stimule les ventes physiques au Royaume-Uni pour commencer l’annéeTout d’abord, Animal Crossing: New Horizons conserve son avance pour la deuxième semaine consécutive, malgré une baisse de 47% des ventes. C’est la première semaine de l’année, après les grosses ventes Noël, il est donc tout à fait normal que les ventes baissent globalement. Cependant, et avec les mesures de confinement au Royaume-Uni, les jeux Nintendo Switch ont connu un succès inhabituel et enregistrent collectivement un 123% d’augmentation de vos ventes spécifique concernant la première semaine de 2020.

Cela signifie que Mario Kart 8: Deluxe passe soudainement à la deuxième place des charts, et Just Dance 2021 fait de même en troisième position, cette dernière étant multiplateforme mais avec 90% de vos ventes sur Switch. Deux matchs qui profitent de cet élan pour se positionner devant un FIFA 21 qui a terminé l’année comme le jeu le plus vendu de 2020 au Royaume-Uni. Nous avons également trois autres jeux Nintendo Switch en croissance ou en attente cette semaine, pour intégrer le 10 meilleures ventes hebdomadaires.

Et certains autres ont été de justesse laissés de côté, avec un Super Mario 3D All-Stars qui tombe à la 11e place du classement, mais reste parmi les jeux les plus vendus face à cessez vos ventes en avril. En attendant les premières sorties de cette année, nous vous invitons à revoir sur notre site l’analyse d’Animal Crossing: New Horizons, ainsi que l’analyse de FIFA 21, les deux jeux physiques les plus vendus de 2020 au Royaume-Uni. Et, bien sûr, voici les 10 meilleures ventes hebdomadaires au Royaume-Uni:

Top 10 UK (classé la semaine dernière)

Animal Crossing: Nouveaux horizons (1)

Mario Kart 8: Deluxe (3)

Just Dance 2021 (5)

FIFA 21 (2)

Assassin’s Creed Valhalla (4)

Aventure en forme d’anneau (18)

Minecraft pour Nintendo Switch (7)

Grand Theft Auto V (9)

Nouveau Super Mario Bros U Deluxe (10)

Call of Duty: Guerre froide Black Ops (6)

Plus d’informations sur: Nintendo Switch, Animal Crossing: New Horizons, UK Sales et Physical Format.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');