Une enquête garantit que la console japonaise contribue à étendre le secteur à un public plus large.

Le succès de Nintendo Switch en 2020 ne prend personne par surprise, sans contestation en vedette dans les listes des machines les plus vendues au Japon chaque semaine et dominant des jours commerciaux importants comme le Black Friday en Espagne, un triomphe écrasant qui ne se reflète pas seulement dans le numéros de la société japonaise, mais de l’ensemble du parc de consoles selon un nouveau rapport partagé, qui place 25% de tous les utilisateurs américains qui n’ont pas d’autre système.

Cela représente une forte augmentation par rapport aux données obtenues par la même enquête un an plus tôt, lorsque 12% des consommateurs dans cette situation étaient localisés, une croissance de plus du double de pourcentage. De plus, les utilisateurs qui prétendent avoir Nintendo Switch et une seule console de plus en leur possession augmentent également. L’enquête a été menée entre plus de 9 000 consommateurs américains.

Nintendo Switch, frappez avec les personnes âgées

La lecture de ces données par Interpréter, l’agence d’études de marché responsable de cette étude, est que Nintendo Switch aide à développer le secteur des consoles de bureau, tout comme Wii l’a fait à l’époque. “En fait, il est possible de penser qu’une bonne partie des dépenses générées dans Nintendo Switch provient des consommateurs plus de 45 ans, un public qui a grandi avec la NES d’origine “, ajoute la firme. Interpréter rappelle que ce secteur d’âge est apparu en 2020 comme un élément démographique clé pour l’industrie, dépensant 15% de plus en jeux vidéo qu’en 2019.

En 2020, la vente de jeux a décollé auprès des seniorsIl y a quelques semaines, c’est TheNPD Group qui parlait dans son rapport de vente d’un décollage de la consommation de jeux vidéo chez les seniors, avec une augmentation de plus de deux chiffres du temps de jeu et des dépenses des personnes de ces tranches d’âge.

Les dernières données que nous avons de la Nintendo Switch parlent d’environ 70 millions d’unités vendues dans le monde, une bonne partie de ces unités achetées en 2020, ce qui assure une longue durée de vie au système japonais. Dans ce succès en 2020, comme le rappelle également Interpréter, Animal Crossing: New Horizons a contribué, mais aussi de grands paris tels que Ring Fit Adventure.

En savoir plus sur: Nintendo Switch, Nintendo Switch Lite, Nintendo et les États-Unis.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');