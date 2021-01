Le manque de nouveautés et le petit décollage de la PS5 permettent au système hybride d’avoir une avance confortable.

Tout calme dans le classement des ventes de jeux vidéo et consoles au Japon pour la semaine dernière. Selon les données partagées par Famitsu, via Gematsu, le plus gros propriétaire réside dans le domaine absolu pour une période de plus de Nintendo Switch, ne donnant pas lieu à des discussions sur le matériel et la monopolisation des logiciels.

De cette manière, le système hybride a enregistré l’achat de 170600 appareils du 11 au 17 janvier, avec une plus grande proéminence de son modèle standard sur le Lite. La PlayStation 5, parmi les éventuels problèmes de stock et le manque d’intérêt selon les analystes, note à peine la vente de 7 328 machines, chiffres auxquels PS5 Digital Edition ne contribue guère, qui cette semaine se retrouve avec des ventes inférieures à mille unités.

Ventes de consoles au Japon (total cumulé)

Commutateur – 142,748 (14,789,817)

Switch Lite – 27 943 (3 200 965)

PlayStation 5-6 496 (230 645)

PlayStation 4 – 3 405 (7 743 443)

Édition numérique PlayStation 5 – 832 (53629)

Nouveau 2DS XL (inclut 2DS) – 546 (1,152,567)

Xbox Series X – 143 (25180)

Xbox Series S – 17 (6 647)

PlayStation 4 Pro – 17 (1 575 565)

En termes de sorties, il n’y a pas d’actualité dans la liste des 10 jeux les plus vendus du 11 au 17 janvier, mettant en avant en première position Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban!, Un succès en plein essor avec jusqu’à 100000 exemplaires vendus plus ce la semaine. Les exclusivités de la console telles que Animal Crossing: New Horizons, Ring Fit Adventure ou Mario Kart: 8 Deluxe restent aux premières places du sommet.

Ventes de jeux au Japon (total cumulé)

[NSW] Momotaro Dentetsu: Showa. Heisei. Reiwa mo Teiban! (Konami) – 107 064 (1 617 601)

[NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo) – 36 009 (6 553 618)

[NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo) – 35 397 (2 237 398)

[NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo) – 26 636 (3601 699)

[NSW] Super Smash Bros.Ultimate (Nintendo) – 17 099 (4 109 327)

[NSW] Jeux de clubhouse: 51 Classiques mondiales (Nintendo) – 15295 (601384)

[NSW] Minecraft (Microsoft) – 14 430 (1 774 814)

[NSW] Splatoon 2 (Nintendo) – 11 640 (3 743 798)

[NSW] Super Mario Party (Nintendo) – 10 069 (1 797 617)

[NSW] Épée / bouclier Pokemon (The Pokemon Company) – 9,882 (3,929,246)

