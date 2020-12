La console de jeu Nintendo dans son modèle portable est accompagnée de l’un des grands succès de ces derniers temps.

Commutateur Nintendo poursuit son passage dans les magasins avec un énorme succès, un triomphe qui s’est accru avec le lancement de Nintendo Switch Lite l’année dernière et avec la première 2020 d’Animal Crossing: New Horizons, avec plus de 26 millions d’exemplaires vendus jusqu’à moment. Si vous n’en faites pas partie, et que nous avons également fait le saut vers l’ordinateur portable japonais, vous serez heureux de savoir que les magasins ont lancé un pack intéressant pour acquérir la console avec le jeu vidéo.

Les personnes intéressées par cette combinaison pourraient l’acheter il y a quelques jours sur Amazon pour 199,00 euros. Ne faisiez-vous pas partie des acheteurs et êtes-vous intéressé par cette offre? Nous avons de bonnes nouvelles, MediaMarkt a pris le relais de la promotion et la propose désormais à ses utilisateurs pour le même prix. Le pack, en plus de Nintendo Switch Lite et Animal Crossing: New Horizons, qui a une critique avec la note conseillé dans son analyse dans 3DJuegos, il inclut jusqu’à trois mois gratuits sur Nintendo Switch Online.

Acheter le jeu Nintendo Switch Lite turquoise + et en ligne pour 199,00 euros chez MediaMarkt

Acheter le jeu Nintendo Switch Lite Coral + et en ligne pour 199,00 euros chez MediaMarkt

Cette Nintendo Switch Lite dont nous avons parlé a vu la lumière dans le 2019 et c’est le modèle le plus petit et le plus maniable de la Nintendo Switch originale elle-même, lancée en 2017. Il dispose d’un écran de 5,5 pouces avec une résolution de 720p, une légère réduction par rapport aux 6,2 pouces du premier modèle de la console hybride. Comme vous le savez, Lite est une plate-forme exclusivement portable, ce qui signifie que vous ne pouvez pas l’utiliser comme une console de bureau branchée sur un téléviseur.

Certaines des caractéristiques de l’offre:

Concentré sur les jeux portables, il ne peut pas être connecté au téléviseur ni compatible avec la station d’accueil Switch.

Compact et léger pour une portabilité facile.

Il a les commandes intégrées, il lui manque donc une caméra HD et une caméra de mouvement infrarouge.

Inclut Animal Crossing New Horizons comme code de téléchargement.

Comprend un abonnement de 3 mois à Nintendo Switch Online.

