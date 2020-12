Le gala des Game Awards a également eu une place pour les joueurs les plus classiques et ces deux bandes-annonces en sont l’exemple.

Bien que les prochains projets des Game Awards se soient concentrés sur la démonstration des avantages technologiques qui viendront avec les consoles de nouvelle génération, il y a également eu un endroit pour animer la vie des amateurs de joueurs classiques. Capcom l’a fait deux fois avec les utilisateurs de Nintendo Switch via Ghosts ‘n Goblins Resurrection et Capcom Arcade Stadium.

Ghosts ‘n Goblins Resurrection se distingue par son apparence visuelle renouveléeTout d’abord, Ghosts ‘n Goblins Resurrection est le retour renouvelé d’une aventure mythique qui a débuté il y a 35 ans et qui arrivera à l’hybride Nintendo avec un section visuelle repensée, comme vous pouvez le voir dans la bande-annonce. En conservant le style classique et stimulant qui le caractérise, le chevalier Arthur doit affronter de nouveaux obstacles en battant d’innombrables ennemis en cours de route pour sauver la princesse des griffes perfides du seigneur démon.

Capcom Arcade Stadium, quant à lui, sera comme avoir une machine d’arcade dans la paume de votre main, comprenant 32 jeux parmi lesquels Bionnic Commando, Strider ou Super Street Fighter II Turbo, en plus du téléchargement gratuit de 1943 La bataille de Midway et les Ghosts ‘n Goblins originaux en tant qu’add-on autonome. Chaque jeu vous permet d’ajuster des options telles que la vitesse, le niveau de difficulté, les paramètres et les filtres d’écran et divers cadres, ainsi qu’une variété de cabines d’arcade rendues en 3D.

Ghosts ‘n Goblins Resurrection sera disponible à partir de 25 février 2021 au format numérique pour Nintendo Switch, tandis que Capcom Arcade Stadium arrivera également le même mois, mais sans date précise.

En savoir plus: Capcom et The Game Awards 2020.

