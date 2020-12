Pas quelques années se sont écoulées depuis cet été 1997 où notre bien-aimé Abe a débarqué sur PlayStation, un sauveur extraterrestre un peu chétif qui a réussi à gagner le cœur de tous les joueurs de l’époque avec ses plates-formes exigeantes et originales. Et maintenant, Oddworld Inhabitants Inc. et Meridiem Games donnent aux joueurs de Nintendo Switch la chance de profiter du début de l’aventure d’Abe, nous apportant Oddworld New ‘n’ Tasty, un remake d’Oddword: Abe’s Oddysee, le premier titre de la série. L’univers Oddworld est actuellement rassemblé dans une pentalogie, et ce titre n’est pas le premier jeu à être vu dans l’hybride Nintendo, nous avons déjà apprécié Oddworld: Stranger’s Wrath et Oddworld: Munch’s Oddysee. En revanche, cette version du jeu C’est un portage de la version PS4, la plateforme sur laquelle le remake du titre a été initialement développé en 2014. Les fermes hostiles ont-elles bien vieilli? Sera-ce encore un défi pour les joueurs? Découvrez plus tard dans notre revue Oddworld New ‘n’ Tasty.

Vous en avez assez de votre travail? Vos patrons sont-ils des êtres impitoyables qui ne se soucient pas du bien-être de leurs travailleurs? Si c’est le cas, sûrement vous compatissez beaucoup avec notre pauvre Abe

Mettons-nous dans une situation, votre nom est Abe et vous êtes un mudokon, une race d’extraterrestres dégingandés qui n’a apparemment rien de particulier. Vous travaillez en passant le mocho ou le polisseur à travers les fermes hostiles, une immense usine de viande qui se consacre à la commercialisation de galettes de viande et d’autres produits, et ils ont cousu la bouche de toute votre race pour que vous ne parliez pas beaucoup et que vous profitiez de votre journée. Jusqu’ici tout est normal (si on laisse de côté l’exploitation par le travail), cependant, votre curiosité est trop forte, et vous mettez l’oreille à une réunion des cadres supérieurs de l’usine: les ventes ne vont pas bien, et il n’y a pas d’importance premium pour vos produits. Solution classique? Un ERTE. Solution de vos patrons? TE MANGER.

Les fermes hostiles sont imposantes, ne les laissez pas vous préparer le dîner!

Oui, ils sont passés de l’apparence d’un employé à l’apparence d’une délicieuse tarte. Malheureusement, vous êtes maladroit avec le désir et vous paniquez alors tout le monde se rend compte que vous en savez trop et ils vous poursuivent pour vous traquer. Et si votre aventure commence, cependant, elle cache bien plus qu’une simple évasion. Vous pouvez devenir un sauveur de votre race, non seulement en vous sauvant, mais en vous sauvant tous vos compagnons fermes hostiles, et pas seulement cela, vous découvrez que votre race possède des pouvoirs et une histoire que vous ignoriez complètement.

Une évasion et une course qui cache de nombreux secrets

Une plateforme exigeante qui vous fera profiter et transpirer à parts égales

L’un des aspects les plus frappants d’Oddworld New ‘n’ Tasty est le variété et difficulté vos écrans, car le défi n’est pas seulement d’essayer de vaincre les ennemis et les pièges, vous devez également essayer de faire en sorte que vos camarades Mudokon les surmontent sans mourir dans la tentative. Même si Les sauvegarder est quelque chose de totalement optionnel, une grande partie de l’essence du jeu réside précisément en lui. Les commandes d’Abe sont simples et rappellent assez l’ancien PC Prince of Persia, vous pouvez vous déplacer d’avant en arrière, sauter, sauter en avant et courir. Il n’y a pas de mouvements diagonaux alors peut-être jouer avec le joystick peut être un peu encombrant, une option obligatoire car il n’est pas possible de changer la commande d’Abe à la traverse. L’une des principales raisons est l’utilisation de celui-ci pour donner des ordres à vos camarades, qui vont d’attirer l’attention d’un ou plusieurs, de les faire vous suivre ou de leur ordonner de rester immobiles, ce qui est vital si nous ne voulons pas qu’ils se retrouvent criblés de balles. , ou haché dans un piège. Il existe également d’autres moyens de communiquer avec eux avec des sifflets, des salutations et un classique de la saga, les pets.

Les pets sont intemporels

Quand nous sommes dans les fermes hostiles, Des panneaux apparaîtront régulièrement qui nous donnent des indices, et d’autres qui indiquent le nombre de travailleurs que nous avons sauvés ou qui ont déménagé dans un autre quartier. Nous avons également une capacité psychique qui nous permet d’ouvrir des portails pour libérer nos compagnons, de bouger, de contrôler mentalement certains ennemis et de nous guérir si nous avons des oiseaux à proximité. Un autre aspect qui ajoute de la complexité à cette plate-forme est le présence abondante de salles secrètes, il faut donc enquêter de manière approfondie sur tous les écrans (The Hostile Farms n’est pas le seul endroit que nous visitons) pour terminer l’aventure à 100% et bien sûr, n’ayez pas peur s’ils vous tuent des dizaines de fois, c’est un jeu qui demande beaucoup essais et erreurs pour apprendre à surmonter les obstacles. Même comme ça, dans ce remake, l’option de choisir la difficulté du jeu a été implémentée au début de l’aventure, ne pas oublier ceux d’entre nous qui sont dans un désordre complet et qui ont la même compétence entre nos mains qu’un Lego. D’autre part, bien qu’il y ait les points de sauvegarde habituels (oui, leur nombre a été considérablement augmenté par rapport au jeu d’origine), aussi un système de sauvegarde rapide a été mis en place (bénissez-le) qui vous permet de sauvegarder votre position à tout moment du jeu et vous évite d’avoir à répéter constamment une zone difficile à traverser si vous êtes tué plus tard.

Exécutez les imbéciles!

L’esthétique d’Oddworld New ‘n’ Tasty reste l’une de ses forces

Bien que près de 23 ans se soient écoulés et bien qu’il s’agisse d’un portage du remake de la PS4, qui a évidemment subi des coupures pour l’hybride Nintendo, Oddworld New ‘n’ Tasty a toujours l’air très beau, et il n’a pas perdu un iota de son esthétique sombre et look industriel. Chaque zone du jeu est toujours un plaisir à explorer, les scénarios du jeu original ont été grandement respectés, et les jeux de caméra et d’éclairage et les environnements 3D qu’ils ont mis en œuvre dans ce remake vous donnent l’impression que vous n’êtes pas dans un monde plat. En mode portable, cela semble phénoménal et avec une stabilité plus qu’évidente, nous n’avons observé aucune baisse de cadres ni même l’éclatement de 10 bombes et les regroupant fortement sur certains écrans, même s’il se peut que dans certaines zones plus sombres du jeu, il nous soit difficile de différencier certains éléments. Cependant, le menu du jeu nous permet de jouer un peu avec la luminosité et l’effet de flou afin que vous puissiez le configurer comme vous le souhaitez.

Vous pouvez également utiliser des montures dans votre aventure

Voir également

En ce qui concerne la section sonore, Oddworld New ‘n’ Tasty n’est pas qu’il a de grands thèmes, ou des effets sonores trop complexes, mais ce n’est pas quelque chose dont ce titre a précisément besoin. Il se peut que certains sons comme ceux des bombes actives puissent vous faire exploser la tête à cause de leur répétition, mais croyez-moi, il est nécessaire de connaître leur emplacement, surtout si vous êtes torse nu et que vous courez sur les scènes comme un fou. Le seul aspect que nous regrettons profondément et qui n’ait pas été préservé de la version originale de PlayStation est le doublage espagnol des voix. Les textes à l’écran sont-ils traduits? Oui mais … qu’est-il arrivé aux voix? Cela aurait rappelé de grands souvenirs d’entendre à nouveau la drôle de voix nasillarde d’Abe racontant son aventure, les commentaires absurdes de notre confrère Mudokon, ou les ennemis qui appellent leur mère lorsqu’ils sont en difficulté. Et bien que les voix en anglais soient compréhensibles pour ceux qui ont une certaine connaissance de la langue, ce n’est pas la même chose.

D’autre part, le jeu nous procurera de nombreuses heures de plaisir, surtout si nous voulons le terminer à 100%, sauver tous nos coéquipiers sans subir de pertes, ou terminer le mode difficile (qui est celui qui s’adapte le plus fidèlement au gameplay du jeu). titre original). Un mode coopératif quelque peu «anecdotique» a également été ajouté qui honnêtement n’offre pas grand-chose, qui ne permet pratiquement pas l’interaction entre les joueurs et que s’il n’avait pas existé, rien n’aurait changé substantiellement.

Oddworld New ‘n’ Tasty – Tout nouveau et complètement le jeu de notre enfance

Si quelque chose nous a fait tomber amoureux de l’analyse d’Oddworld New ‘n’ Tasty et de cette aventure renouvelée d’Abe, c’est que malgré tous les ajouts, améliorations graphiques et gameplay, c’est toujours totalement dans l’essence, ce jeu qui nous a tenus collés pendant un été à nos téléviseurs à tube. Il continue de s’amuser et de se divertir comme le premier jour et son niveau de difficulté n’a pas vieilli au fil des ans.

Un lavage d’image qui a été formidable pour Abe

Nous avons analysé Oddworld New ‘n’ Tasty dans sa version 1.0.0 grâce à un code numérique fourni par Meridiem Games.

Un remastering qui ajoute de grandes améliorations mais reste fidèle à l’original

Difficile, beau et avec un protagoniste (laid) mais attachant. Oddworld: Abe’s Oddysee ne vieillit pas avec l’âge et apporte la nostalgie aux vétérans et les défis aux nouveaux. Un remastering qui reste fidèle au titre original.

AVANTAGES

Un beau remake et vraiment fidèle à l’original

Les points de sauvegarde rapide sont d’une grande aide

Différents niveaux de difficulté

LES INCONVÉNIENTS

Il ne conserve pas le doublage castillan de l’original. C’est dommage

Contrôler Abe avec le joystick peut parfois être fastidieux

La coopérative est ornée

en relation