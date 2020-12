L’entreprise japonaise est toujours plus que disposée à donner grandes surprises pour les joueurs. Mais il ne se limite pas seulement à ajouter de grands succès à son catalogue de jeux, mais il souhaite même continuer à offrir des nouvelles intéressantes pour les joueurs qui aiment les jeux classiques qui présenté sur Nintendo Switch Online. C’est précisément pour eux qu’il a partagé des nouvelles passionnantes.

De cette manière, la société nous a présenté les jeux Super Nintendo que nous recevrons le 18 décembre. Cet important commence par Donkey Kong Country 3: le double problème de Dixie Kong!, Le facteur d’allumage, Super Valis IV et Tuff E Nuff. Bien sûr, ils ne seront pas les seuls puisque pour la NES, nous aurons également un ajout intéressant qui sera, ni plus ni moins, que Morelle noire.

Bien sûr, au Japon cette liste change un peu car, bien qu’il y ait des jeux qui coïncident des deux côtés, il y a des propositions intéressantes pour les joueurs japonais. D’une part, nous constatons qu’ils recevront également Donkey Kong Country 3 et The Ignition Factor, bien qu’ils ajouteront également Kunio-kun no Dodgeball da yo Zenin Shuugou et Sugoi Hebereke en plus du Ping Pong de Konami.

En général, grâce à cela nouvel ajout par Nintendo, les joueurs peuvent désormais profiter d’un catalogue complet contenant la trilogie complète de Donkey Kong Country. De cette façon, nous sommes bien conscients que nous pouvons profiter de certains des jeux les plus remarquables des consoles classiques de Nintendo et qu’ils ont été une révolution du début à la fin.