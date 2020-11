Si nous parlons de la nintendo plus grands succès, l’un des noms auxquels vous devriez actuellement vous rendre notre esprit est celui de Nintendo Switch. La console hybride a été une révolution, à la fois en termes de jouabilité et lorsqu’il s’agit de proposer une large gamme de joueurs. En fait, grâce à son dernier rapport financièrement, on sait qu’actuellement la console a atteint 68,3 millions de ventes, étant actuellement la sixième console la plus vendue.

Ce rapport correspond à la période de ventes de juillet au 30 septembre de cette année, de telle manière qu’il est confirmé qu’en trois mois, 6,86 millions de commutateurs et 49,81 millions de jeux pour la console ont été vendus. De cette façon, le nombre de consoles que l’entreprise pense vendre au cours de cet exercice a augmenté.

Nintendo Switch | Pixabay

Actuellement, l’opinion de l’entreprise laisse penser que pourra vendre 24 millions de consoles au cours de l’exercice fiscal d’avril 2020 jusqu’en mars 2021. Des chiffres qui, s’ils se poursuivent au rythme actuel, peuvent être parfaitement atteints. Surtout quand de gros titres arrivent comme une suite de Breath of the Wild ou même d’un nouveau Metroid. Les deux titres toujours sans date confirmée.

Bien sûr, les jeux qui ont suscité cette éLes meilleures ventes ne sont ni plus ni moins que Super Mario 3D All-Stars et même Animal Crossing: New Horizons, deux belles propositions qui ont porté la console au sommet tout au long de cette année. Bien que l’on sache qu’il y a encore beaucoup plus à venir et de belles surprises à savoir, nous resterons donc attentifs aux prochains mouvements de la société avec sa console.