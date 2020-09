Nintendo ne cesse de surprendre les joueurs, avec l’intention d’obtenir le produit souhaité, la société continue de confirmer de bonnes nouvelles. Parmi ceux-ci, nous trouvons nouveautés avec Super Mario et même un très inattendu préquelle de Zelda: Breath of the Wild qui arrive avec la coupe surprenante de Hyrule Warriors.

Mais la bonne nouvelle n’arrête pas d’arriver et avec l’intention que les joueurs puissent continuer à profiter du meilleur contenu est présentée un nouveau modèle pour Nintendo Switch. Si vous êtes un fan de Fortnite et que vous envisagiez d’acquérir une console hybride, c’est le moment. Fin octobre, une console inspirée de la célèbre bataille royale arrivera.

Il Pack Nintendo Switch Fortnite Une édition spéciale sera disponible via les points habituels à partir du 30 octobre. Cela a un design spectaculaire qui présente non seulement le joy-con en bleu et jaune, mais aussi la console et le dock auront des dessins des personnages pour lui donner une touche encore plus personnelle. Bien sûr, pour le moment, nous ne savons pas à quel prix il sera disponible.

Mais, Que comprend ce pack? Comme indiqué par la société elle-même, en plus d’offrir le design exclusif de la console, nous aurons un code de téléchargement pour nous permettre de nous laisser emporter par l’action de la bataille en tant que Wild Cat, un nouveau costume avec deux styles supplémentaires. De plus, il y a aussi l’accessoire de randonnée et 2000 dindes.