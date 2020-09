Ces dernières semaines, de nouvelles données sont apparues qui indiqueraient qu’il y aurait un nouveau membre pour la nouvelle génération, en plus de PlayStation 5 et Xbox Series. Ce ne serait ni plus ni moins que Nintendo Switch Pro, une version bien plus puissante que la console que nous connaissons aujourd’hui de la société japonaise.

‘Qui sait? Peut-être que Switch a un nouveau matériel de nouvelle génération dans le four », ont déclaré le distributeur et le développeur. FDG Entertainment. Les mots ne sont pas passés inaperçus par les utilisateurs, qui auraient pris les déclarations de l’étude presque comme un secret de polichinelle.

Nintendo, comme d’habitude, n’a fait aucune déclaration concernant cette version hypothétique de Nintendo Switch Pro. Les informations les plus récentes font référence à une machine capable de atteindre une résolution 4K et des fréquences d’images plus élevées, s’alignant ainsi sur les nouvelles plateformes Sony et Microsoft.

Un autre des détails les plus pertinents sur ledit examen de Switch serait son apparence, qui ne changerait pas du tout. Cela dit, il s’agirait principalement de sections liées à la RAM et la puce interne de la console ceux qui auraient été modifiés pour offrir de meilleures performances. Étant donné que pour l’instant ce sont des rumeurs, prenons les informations avec un grain de sel au détriment d’un éventuel Nintendo Direct dans lequel la machine est présentée.