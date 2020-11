Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Le succès de Nintendo Switch ne s’arrête pas et ses ventes continuent de croître à pas de géant. En août de cette année, la console hybride s’était déjà vendue 61,44 millions d’unités dans le monde.

Après avoir dépassé les ventes totales de Wii U, GameCube, Nintendo 64 et SNES, ce n’était qu’une question de temps avant que le Switch ne dépasse le succès de la NES. Grâce au nouveau rapport financier de Nintendo, nous savons que le système hybride a finalement battu ce record.

D’un autre côté, Nintendo a obtenu d’excellents résultats en matière de vente de jeux. La grande surprise est sans aucun doute Animal Crossing: New Horizons, qui est loin de devenir le jeu Switch le plus réussi.

Nintendo Switch entre dans l’histoire et dépasse la NES

Selon le site officiel de Nintendo, la NES a vendu 61,91 millions d’unités au cours de sa durée de vie active. Les résultats sont très favorables pour la société japonaise, puisque Switch a déjà vendu 68,3 millions de consoles dans le monde.

Cela signifie que Nintendo a vendu 6,86 millions de commutateurs au cours des 3 derniers mois, car le nouveau chiffre comprend les ventes enregistrées jusqu’au 30 septembre dernier. En raison du succès et du rythme de distribution, Nintendo a augmenté ses attentes en matière de ventes.

La société prévoyait initialement de vendre 19 millions d’unités de Switch entre avril 2020 et mars 2021. Désormais, l’objectif est de vendre jusqu’à 24 millions d’unités de consoles au cours de la même période.

Voici les jeux Nintendo Switch les plus vendus

Le rapport financier indique que Nintendo a vendu 49,81 millions de jeux au cours du dernier trimestre. Animal Crossing: New Horizons est l’un des plus grands succès de Switch, ayant déjà vendu 26,04 millions d’unités.

Cela le réaffirme comme le deuxième jeu le plus vendu sur console, derrière Mario Kart 8 Deluxe, qui a déjà atteint 28,99 millions d’unités vendues. Quelques nouveaux titres sur la liste sont Paper Mario: The Origami King et Super Mario 3D All-Stars.

Le premier d’entre eux s’est déjà vendu à 2,82 millions d’exemplaires, tandis que la collection a atteint 5,21 millions, aucun d’entre eux n’est donc entré dans le top 10 des ventes. Vous trouverez ci-dessous la liste des jeux Switch les plus vendus et leurs chiffres mis à jour.

Mario Kart 8 Deluxe: 28,99 millions Animal Crossing: New Horizons: 26,04 millions Super Smash Bros.Ultimate: 21,10 millions The Legend of Zelda: Breath of the Wild: 19,74 millions Pokémon Sword & Shield: 19,02 millions Super Mario Odyssey: 18,99 millions Pokemon: Allons-y, Pikachu! & Eevee!: 12,49 millions Super Mario Party: 12,10 millions Splatoon 2: 11,27 millions New Super Mario Bros.U Deluxe: 8,32 millions Luigi’s Mansion 3: 7,83 millions Ring Fit Adventure: 5,84 millions Super Mario 3D All-Stars: 5,21 millions Paper Mario : The Origami King: 2,82 millions de jeux Clubhouse: 51 Classiques mondiales: 1,81 million Xenoblade Chronicles: Definitive Edition: 1,40 million

D'autre part, vous trouverez ici plus d'informations sur Nintendo et ses prochains jeux.

