La console Nintendo a été la console la plus vendue aux États-Unis au cours du mois d’août.

Nintendo Switch est en passe de battre tous les records de la société japonaise, et que des consoles comme Wii ils ont été, à leur époque, un succès presque insurmontable. La console hybride du Big N a établi un nouveau record économique en termes de ventes de matériel au cours du mois d’août aux Etats-Unis Précisément, dépassant un chiffre fixé par Wii qui était en vigueur depuis 2008.

C’est la console la plus vendue du mois dernier, plus que doubler les chiffres enregistrés l’année dernière. C’était le mois d’août avec le revenu économique le plus élevé pour une console de l’histoire des États-Unis, comme l’affirme l’analyste sur Twitter Mat Piscatella, NPD Group. Il semble que cela ait été une période intense car, en parlant d’accessoires de toutes les plateformes, un record a également été établi avec 166 millions de dollars de revenus, augmentant les données de l’année dernière de 42%.

Les données de la Nintendo Switch restent stratosphériques, ce qui fait de sa plate-forme actuelle l’une des plus réussies de l’histoire. La console Nintendo a déjà réussi à vendre plus de 61 millions de machines dans le monde entier sur la base des données reflétées par VGChartz.

En ce qui concerne les logiciels, Nintendo a également frappé la marque avec Animal Crossing New Horizons, qui a vendu plus de 22 millions de jeux depuis son lancement en début d’année. La société a trois titres puissants en route pour cette dernière partie de l’année: Super Mario 3D All Stars, Pikmin 3 Deluxe et Hyrule Warriors: Age of Cataclysm.

En savoir plus: Nintendo Switch, Nintendo et ventes.

googletag.cmd.push(function() { var g = '/241667871/3DJuegos/homepage/news'; googletag.pubads().disableInitialLoad(); googletag.defineSlot(g, [[1,1], [728,90], [1008,350], [970,250], [980,250], [980,90], [2,1]], 'dfp-masthead').setTargeting("Pos", ["top"]).addService(googletag.pubads());// masthead googletag.defineSlot(g, [[300,250], [300,600]], 'dfp-atf').setTargeting("Pos", ["1"]).addService(googletag.pubads()); // mpu atf googletag.defineSlot(g, [[300,250], [300,600]], 'dfp-mtf').setTargeting("Pos", ["2"]).addService(googletag.pubads()); // mpu mtf googletag.defineSlot(g, [[300,250], [300,600]], 'dfp-btf').setTargeting("Pos", ["3"]).addService(googletag.pubads()); // mpu btf googletag.defineSlot(g, [[970, 250], [970, 180], [970, 90], [728, 90]], 'dfp-footer').setTargeting("Pos", ["footer"]).addService(googletag.pubads()); // masthead_footer googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-thin').setTargeting("Pos", ["thin"]).addService(googletag.pubads()); // thin_Banner[624,78] googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-inread').setTargeting("Pos", ["inread"]).addService(googletag.pubads()); // inread googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-cintillo').setTargeting("Pos", ["cintillo"]).addService(googletag.pubads()); // cintillo googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-interstitial').setTargeting("Pos", ["interstitial"]).addService(googletag.pubads()); // interstitial googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-oop').setTargeting("Pos", ["oop"]).addService(googletag.pubads()); // out_of_page googletag.pubads().enableSingleRequest(); googletag.pubads().setTargeting("console_name", ["switch"]).setTargeting("publisher", ["nintendo"]).setTargeting("genre", ["otros","hardware"]).setTargeting("game", ["nintendo-switch"]).setTargeting("url_sha1", "e777fb8f99a3a89b0952d479b2c23e0df764dbce");

googletag.enableServices();

});

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');