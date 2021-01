Comme au début de chaque année, nous sommes confrontés à une période très propice à des estimations de ventes totales et à un large assortiment de comparaisons avec diverses plateformes. Bien sûr, 2020 et Commutateur Nintendo Je n’allais pas faire exception à cette règle non écrite. Que pensez-vous si l’on compare, entre autres données remarquables, ses ventes à celles de l’autre petite grande plateforme de Kyoto, la Nintendo 3DS?

Eh bien, si nous regardons les estimations publiées par VGChartz (l’un des sites de surveillance des ventes les plus importants aux États-Unis), au cours de la semaine du lundi 21 au samedi 26 décembre 2020, Nintendo Switch était, en termes global, la console la plus vendue avec 1 159 994 unités expédiées dans le monde entier. Comme si cela ne suffisait pas, ces données sont encore plus spectaculaires si l’on s’arrête pour analyser les chiffres totaux accumulés et les comparer avec le reste des plateformes. Sur la base de ces données, l’hybride de ceux de Kyoto aurait vendu, à l’échelle mondiale, un total accumulé pendant tout son cycle de vie (jusqu’au 26 décembre 2020) un énorme 76 285 948 consoles. Et nous ne sommes pas confrontés à n’importe quelle quantité, car aurait réussi à dépasser les ventes totales de Nintendo 3DS (75 906 986). Enfin, nous vous laissons une liste à la fois des ventes cumulées et de celles de la dernière semaine enregistrées en décembre 2020. Comme vous pouvez le constater, les informations sont très en phase avec les données publiées au Royaume-Uni.

Estimations mondiales du matériel (21-27 décembre 2020) + ventes totales cumulées:

Nintendo Switch – 1 159 994 (76 285 948) PlayStation 5 – 287 921 (4 480 728) Xbox Series X | S – 158 458 (2 401 386) PlayStation 4 – 139 859 (114 965 268) Xbox One: 68 995 (49 340 630) Nintendo 3DS – 3 261 (75 906 986)

Estimations du matériel en Europe:

Nintendo Switch – 266 197 PlayStation 5 – 134 973 PlayStation 4 – 66 449 Xbox Series X | S – 47 749 Xbox One – 14 682 Nintendo 3DS – 873

Estimations du matériel américain (États-Unis, Canada, Amérique latine):

Commutateur Nintendo – 467 036 PlayStation 5 – 120 083 Xbox Series X | S – 104 488 Xbox One – 51 189 PlayStation 4 – 45 452 Nintendo 3DS – 1 561

Estimations du matériel en Asie (Japon, Asie continentale, Moyen-Orient):

Nintendo Switch – 388 184 PlayStation 5 – 23 003 PlayStation 4 – 24 544 Xbox Series X | S – 2 945 Xbox One – 1174 Nintendo 3DS – 769

Oceania Hardware Estimates (Australie et Nouvelle-Zélande):

Nintendo Switch – 38 577 PlayStation 5 – 9 862 PlayStation 4 – 3 414 Xbox Series X | S – 3276 Xbox One: 1 950 Nintendo 3DS – 58

