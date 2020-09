Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Cette année, cela a eu un impact sur la production et la distribution des consoles Nintendo Switch dans le monde. Malgré cela, les chiffres de vente de la console ont montré qu’elle était à son meilleur, puisqu’elle a déjà dépassé ces derniers mois la barre des 60 millions de consoles vendues. Grâce à cette forte demande, Nintendo avait prévu de vendre pas moins de 20 millions avant l’exercice suivant, mais apparemment les plans ont changé, car un nouveau rapport indique que la société a déjà ordonné de préparer la production de plusieurs millions de systèmes supplémentaires.

Un nouveau rapport de Bloomberg indique que Nintendo a demandé à ses partenaires manufacturiers d’augmenter la production de Nintendo Switch à 30 millions d’unités avant le début du mois d’avril 2021, selon des personnes proches de la stratégie de l’entreprise japonaise.

En avril 2020, il était mentionné que la production serait de 22 millions de consoles avant avril 2021. Cependant, en août dernier, on parlait d’une augmentation de 3 millions d’unités pour produire 25 millions d’unités. Le chiffre, après tout et selon le récent rapport, serait fixé à 30 millions d’unités pour la même période. Quelque chose qui contraste avec les 19 millions de consoles que Nintendo prévoyait de vendre d’ici mars 2021, selon son dernier rapport financier.

Selon des proches de l’entreprise qui se sont exprimés sous couvert d’anonymat, le nombre de consoles que Nintendo avait prévu de couvrir sa demande était insuffisant et dans certains endroits il y a des pénuries. C’est pourquoi les assembleurs partenaires de l’entreprise travaillent déjà à 120% de leur capacité pour répondre à la demande.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Super Mario 3D All-Stars a été révélé il y a quelques jours pour Nintendo Switch et est déjà le deuxième jeu le plus vendu de 2020 sur Amazon.

Plus d’indices suggèrent qu’une Nintendo Switch améliorée est en route

Mais ce n’est pas tout, ce qui attire peut-être plus l’attention pour certains, c’est que le rapport parle d’un nouveau compte du modèle amélioré de Nintendo Switch, qui prendrait en charge un gameplay de résolution 4K et dont nous avons appris en août. Ce nouveau rapport rappelle que la société japonaise se prépare à lancer une version améliorée de la Nintendo Switch et « une gamme de jeux renforcée » d’ici 2021.

Selon « plusieurs développeurs de jeux externes », Nintendo leur aurait demandé de développer leurs titres avec une option 4K prête, ce qui pourrait suggérer les intentions de la société d’introduire un système prenant en charge cette technologie.

Ce qui précède est extrêmement important, car si les informations sont vraies, Nintendo proposerait une console qui oserait rivaliser et qui dépasserait même les autres systèmes du marché qui n’atteignent pas cette résolution, comme la console Xbox Series S de nouvelle génération, qui Il a été récemment confirmé qu’il aurait une puissance et une vitesse élevées, mais qu’il ne prendrait pas en charge les jeux 4K natifs. Reste à voir, bien sûr, quel type de 4K offrira l’hypothétique système amélioré de Nintendo, en dehors de son prix. Nous te tiendrons informé.

Que pensez-vous du rapport? Pensez-vous que l’offre préparée par Nintendo est suffisante pour couvrir la demande des mois à venir? Pensez-vous que la nouvelle console 4K est réelle? Dites le nous dans les commentaires.

Bien que Nintendo n’ait plus annoncé ses nouveautés en grande pompe avec sa traditionnelle Nintendo Direct, la société n’a cessé d’annoncer de nouveaux jeux de manière surprenante. Le plus récent était Hyrule Warriors: Age of Calamity, qui sera une préquelle de The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Vous pouvez trouver plus de nouvelles liées à Nintendo Switch si vous consultez cette page.

