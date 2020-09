© Nintendo

Mario a été médecin et même pilote de voiture de course, mais il est surtout connu comme plombier au cours de ses 35 ans d’existence.

Bien que le créateur Shigeru Miyamoto ait déjà discuté des choix de carrière de son personnage, dans une récente interview avec . – axée sur l’histoire de la mascotte la plus emblématique de l’industrie du jeu vidéo – il a expliqué en outre pourquoi Nintendo avait fait de lui un plombier.

L’équipe voulait apparemment quelqu’un que les joueurs avaient l’impression de connaître déjà – un peu comme le gars sur la route, et un personnage qui était en contact avec les ah … réalités de la vie, eh bien, en quelque sorte …

« Nous voulions qu’il soit quelqu’un qui pourrait vivre près de chez vous, et non un super-héros. »

Si Mario était une vraie personne, Miyamoto dit qu’il lui dirait de rester fidèle à lui-même et de ne pas s’inquiéter de la «concurrence» avec les autres. Oh, et pour travailler et continuer à toiletter cette moustache!

« vivre d’une manière fidèle à soi-même est plus agréable que d’être en concurrence avec les autres … Vous serez très occupé, alors n’oubliez pas de vous entraîner et de bien entretenir votre moustache »

Des paroles sages, en effet. Si Mario était réel, voudriez-vous vivre près de lui? Pesez le pour et le contre dans les commentaires ci-dessous.