La série de Nioh cela a été un succès pour Team Ninja et PlayStation. Maintenant, alors que nous approchons de la fin du contenu supplémentaire pour le deuxième jeu, Les développeurs ont annoncé une série de collections à venir sur PS4 et PS5 l’année prochaine.

Pour commencer, ceux qui possèdent une PS4 pourront profiter de Nioh 2 – The Complete Edition, qui comprend le jeu de base, ainsi que les trois DLC du titre. Quant à la PS5, Nous aurons la possibilité d’obtenir les premier et deuxième versements remasterisés avec tout le contenu supplémentaire dans un seul package, ou séparément.

Nioh 2 – The Complete Edition arrive sur PS4, tandis que Nioh Remastered – The Complete Edition, Nioh 2 Remastered – The Complete Edition et The Nioh Collection ne seront disponibles que sur PS5. Vous pouvez obtenir ces quatre collections à partir du 5 février 2021 et leurs précommandes commencent le 20 novembre. En plus de nous offrir tout le contenu supplémentaire, Ces remasters ont une résolution 4K, prennent en charge jusqu’à 120 ips, des temps de chargement ultra-rapides et vous pouvez transférer votre progression de la PS4 vers la PS5.

Il est important de mentionner que Nioh 2 Remastered et ses extensions ne sont pas disponibles à l’achat individuel sur PS5. De même, il a été révélé que ceux qui ont déjà Nioh 2 sur PS4, que ce soit la version normale ou l’édition complète, pourront mettre à niveau le jeu sans frais supplémentaires vers PS5.

Sur des sujets connexes, vous pouvez consulter notre examen de Darkness in the Capital, le deuxième DLC pour Nioh 2, ici.

Via: blog PlayStation

