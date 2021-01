La histoire présente à Nioh C’est l’un des joueurs les plus suivis. Fantaisie, action et créatures imposantes nous ont accompagnés dans la licence Team Ninja tout au long de ces années avec l’intention de nous donner une nouvelle façon de tester nos compétences. Et le meilleur, c’est que le moment est venu de profiter de cette licence sur PC grâce à l’arrivée de Nioh 2 – Edition complète.

Avec l’intention que les joueurs puissent savoir un peu plus en profondeur ce qui viendra avec cette version, la société a a distribué une nouvelle bande-annonce centrée sur son action. En fait, son intention est de montrer les caractéristiques de la proposition au niveau technique, vérifiant ainsi la différence entre les versions console et la nouvelle version pour ordinateurs.

Nioh 2 | Koei Tecmo

Comme indiqué dans la bande-annonce, les joueurs auront la possibilité de lire à la fois 60 et 120 images par seconde. De plus, nous aurons toutes les options pour adapter les commandes personnalisées de la souris et du clavier, y compris la possibilité de jouer avec un contrôleur si cela est plus confortable pour nous. Enfin, la compatibilité avec les moniteurs 144hz, 4K et Ultra-large a également été confirmée.

Nioh 2 est actuellement disponible sur PlayStation 4, la console pour laquelle cette version plus complète arrivera également. Dans le cas du PC et de la PlayStation 5, l’édition sera disponible à partir du 5 février, bien que oui, sous réserve de modifications en raison de la situation actuelle avec la pandémie. Mais oui, nous savons que nous aurons devant nous une version complète qui ne recherche que la meilleure expérience.