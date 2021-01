Une œuvre créée presque involontairement par son créateur, et qui utilise plus de 1500 objets.

No Man’s Sky d’aujourd’hui est un jeu très différent de celui que nous avons tous vu en 2016. Les mises à jour fréquentes du titre ont considérablement élargi les possibilités créatives de ce jeu d’exploration spatiale, vous permettant de créer des véhicules et bases planétaires, ou des villes dignes de l’esprit de Ken Levine. En effet, un joueur a réussi à créer tous une ville sous-marine ce qui semble tout droit sorti de BioShock, et le meilleur de tous, c’est fait presque involontairement.

Connu sous le nom de Chongsparks, cet utilisateur a terminé ce travail le week-end dernier auquel a passé 18 mois de sa vie: un immense complexe industriel au fond de la mer, qu’il appelle «Développement de la recherche thermique sous-marine». Désormais, en voyant les images qu’il publie dans les réseaux, il est impossible d’ignorer sa ressemblance avec Rapture, avec cette mer verdâtre de néons et les conduits qui relient ses pièces. C’est ce que pense PC Gamer, qui a contacté ce joueur à propos de sa création.

Apparemment, Chongsparks avait commencé à créer cette ville sous-marine sans objectif précis en tête, au-delà du divertissement. L’utilisateur a commencé à connecter des pièces et des bâtiments, pour ajouter de nouvelles pièces et couloirs sans trop de direction. Et à un moment donné qui a abouti à une création aussi impressionnant que cela. «Je choisis toujours le lieu en premier et je laisse la scène décider de ce que je vais construire. Alors l’idée prend forme, et la base commence à se développer presque toute seule. Parfois j’ai un plan, mais ces bases ont tendance à ne pas aboutir. “

Au total, ils ont été 1500 objets ceux nécessaires pour recréer Rapture in No Man’s Sky, dépassant les limites de construction du jeu au moyen d’une autre astuce. Ce n’est pas la première fois que nous voyons un hommage à la ville de BioShock dans d’autres jeux, ni la seule fois ces derniers mois. Le mois dernier, nous vous avons parlé d’un joueur qui avait recréé Rapture dans sa base Fallout 76. Si vous avez voulu retourner dans l’espace, nous vous rappelons que No Man’s Sky a une version améliorée sur PS5 et Xbox Series X | S.

