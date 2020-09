No More Heroes III, l’une des grandes exclusivités Switch à l’horizon, a été reportée à l’année prochaine. Le réalisateur Goichi Suda (Suda51) a annoncé sur Twitter que, s’il sait que beaucoup de gens anticipent le match, les défis de 2020 ont provoqué un retard.

Dans sa déclaration, Suda51 indique que COVID-19 est la cause du retard et présente ses excuses aux fans. «À tous ceux qui attendent de nouvelles nouvelles et la confirmation de la date de sortie depuis la révélation de la bande-annonce de No More Heroes 3 à TGA à la fin de 2019, je tiens à présenter mes plus sincères excuses», dit-il.

Le jeu vise maintenant une version 2021, et Suda51 assure aux fans que Grasshopper Manufacture continuera à travailler dur sur le jeu.

Le réalisateur a également annoncé que Darick Robertson, un artiste de bande dessinée qui a co-créé The Boys, est désormais impliqué dans la production du jeu. Robertson crée des illustrations pour No More Heroes III, dont certaines seront partagées avant la sortie du jeu.

Depuis l’annonce du jeu, nous n’avons vu que des extraits de séquences de gameplay du troisième No More Heroes. Cependant, si une note à Taiwan est une indication, le premier jeu de la série pourrait arriver sur la console de Nintendo.

La Nintendo Switch a encore quelques gros titres confirmés pour le reste de 2020, notamment Pikmin 3 Deluxe, Super Mario 3D All-Stars et Hyrule Warriors: Age of Calamity.

Vous avez besoin d’un navigateur compatible JavaScript pour regarder des vidéos.

Taille: 640 × 360480 × 270

Vous voulez que nous nous souvenions de ce paramètre pour tous vos appareils?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible avec la vidéo HTML5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier non valide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu!

Veuillez saisir votre date de naissance pour visionner cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year2020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur «entrer», vous acceptez les règles de GameSpot

Conditions d’utilisation et

Politique de confidentialité

entrer

Lecture en cours: No More Heroes 3 – Bande-annonce cinématographique «The Return»

GameSpot peut obtenir une commission sur les offres de vente au détail.