“Wow, c’est juste moi”, a déclaré un jeune Taka avec des affiches de Naruto, Bleach et Haruhi partout dans sa chambre lorsque la machine de marketing a commencé à tourner les engrenages avec les premiers supports promotionnels de Plus de héros vers 2006. La seule différence que j’ai vue à l’époque entre Travis Touchdown (qui est toujours le meilleur nom de protagoniste de l’histoire) et moi était le laser katana (un hommage à la RAE), la veste en cuir cool, les lunettes ensoleillé, le sol plein de personnages chers et une moto pas du tout inspirée de celle d’Akira.

J’ai dit, nous étions les mêmes. Déjà en 2008 j’ai enfin pu me mettre entre les mains du travail de, à l’époque presque étranger pour moi et pour beaucoup, SUDA51 Et ce qui s’est passé au cours des dizaines d’heures suivantes m’a définitivement affecté. Et bien que je sois retourné à Santa Destroy à plusieurs reprises depuis cette première visite, je me suis récemment promené et je me suis occupé de certains «emplois» avec Travis, mais cette fois Commutateur Nintendo.

Attention: ce jeu vidéo est classé PEGI 18, les mineurs ne devraient donc pas lire cette critique. Les personnes les plus sensibles pourraient être affectées par certaines scènes violentes.

Cupcake au fromage et aux bleuets

Il est difficile de parler de No More Heroes en 2020, douze ans après son lancement initial sur Wii, mais comme nous devons commencer quelque part, nous commençons par l’histoire classique. Tout commence lorsque Travis Touchdown, (un otaku bon à rien qui vit dans un motel parce que tout l’argent qu’il a est dépensé en figurines, en jeux et en location de films pour adultes), finit par gagner un katana laser grâce à une offre en ligne et rencontre Sylvia Christel, une fille mystérieuse qui promet de résoudre tous ses problèmes si elle rejoint l’UAA (United Assassins Association) et tue tous les assassins jusqu’à ce qu’elle atteigne le numéro un. Et je suppose que Travis a pensé que “de perdu à la rivière” et a découvert qu’un perdant comme lui est bon pour mettre fin à la vie des autres. Le principe est simpleNous l’avions vu dans des centaines de produits culturels à l’époque et encore plus au cours de la dernière décennie, mais c’est simple, efficace Et si je parle plus, peut-être que je finirai par révéler certains des rebondissements du scénario.

Mais No More Heroes a pas mal de points noirs ou du moins gris. Soyons honnêtes, lors de sa sortie sur Wii, le jeu avait déjà l’air mauvais: graphiquement, il laissait beaucoup à désirer dans ses modèles même si l’éclairage et l’esthétique de style bande dessinée couvrent bien cette lacune. À propos de la section graphique personnellement J’apprécie que le port soit de la version originale et pas Heroes Paradise de Playstation 3, car il a laissé l’éclairage d’origine et tout avait l’air pire en général. Chutes de cadre étaient une constante et je dis “étaient” parce que ces problèmes de framerate ont été pour la plupart corrigés dans cette édition pour Nintendo Switch. Il a également été ajouté la possibilité de jouer avec le Joy-Con et le contrôle de mouvement, comme s’il s’agissait de la Wiimote et du Nunchuck d’origine, ou avec des commandes plus traditionnelles. Ce que il n’a pas été possible de changer c’est que la ville est aussi morte que vide et la parcourir est une simple procédure qui doit être accomplie pour aller du point A au point B pour faire un travail ennuyeux.

La “bonne” traduction espagnole neutre de la version Wii est toujours là

Parce que oui aussi le travail doit être fait (sous forme de mini-jeux) un de ceux-ci qui, dans une situation normale, vous n’iriez même pas voir l’offre d’emploi, mais lorsque vous êtes un “pringao” bon à rien et que vous devez payer les frais d’inscription pour le prochain combat de qualification, eh bien c’est toujours tondre la pelouse, ramasser les ordures ou prendre un petit travail de meurtre Pour remplir vos poches C’est comme dans la vraie vie où vous devez faire des ordures pour obtenir ce que vous voulez! Hou la la! Et entre les concerts, vous pouvez toujours améliorer certaines statistiques dans la salle de sport, vous perdre dans les rues de la ville pour trouver des objets de collection qui débloquent des compétences ou acheter des vêtements et d’autres katanas, ce qui doit gagner encore plus d’argent dans ces emplois.

Heureusement, une fois que nous payons les frais d’inscription pour les combats et que nous faisons avancer l’histoire, les choses changent, non? Si la décapitation d’ennemis clones avec une intelligence artificielle limitée par des couloirs jusqu’à atteindre le boss final s’améliore, oui, les choses s’améliorent. Au moins, le jeu s’efforce de donner aux couloirs une ambiance variée et de temps en temps de nouveaux mécanismes, ce qui est apprécié. Alors, qu’est-ce qui fait que tant de gens aiment No More Heroes? Est-ce qu’un bon jeu? Il n’y a pas de réponse courte à cette question..

Oui, il y a plus de héros

No More Heroes est un jeu particulier. C’est du simple fait que est un jeu de l’auteur culte SUDA51, un de ces Japonais qui pourrait regarder Hideo Kojima dans les yeux quand il s’agit de faire des choses folles, peu importe ce que le public pense. Qui d’autre est assez fou pour faire un jeu de catch Super Famicon qui se termine par des meurtres et le suicide du protagoniste? Comme j’ai dit, c’est un jeu particulier pour qui est derrière, mais aussi parce que ça doit être.

Pendant la dizaine d’heures que dure No More Heroes, on ne peut s’empêcher de voir des défauts, dont beaucoup sont dus au budget limité du projet, d’autres parce qu’il s’agit du premier jeu Grasshopper Manufacture pour Nintendo Wii et de nombreux autres défauts, que bien que je n’ose pas dire qu’elles sont faites exprès, j’ose dire qui a su le renverser pour devenir des points forts et tout cela grâce à l’usage de l’ironie. Notez que le paragraphe suivant peut donner une vision du titre que certains peuvent considérer comme spoiler, il n’a pas de spoilers de l’intrigue elle-même, mais procédez avec prudence.

No More Heroes est l’histoire d’un otaku raté qui croit vivre dans tous les films et séries qu’il regarde. Un bon à rien qui entre dans une spirale de massacre et d’autodestruction en mouillant le churro avec une fille mystérieuse dont il ne sait absolument rien, mais qui promet de pouvoir le sortir de la vie qu’il mène. Le vrai visage de No More Heroes est d’être du début à la fin un jeu ironique et de critiquer les jeux avec précision de mondes ouverts avec des villes vides, qui se concentrent uniquement sur la mise à mort dans des niveaux répétitifs, avec des missions qui sont toujours les mêmes camouflées encore et encore. C’est cette ironie avec laquelle le jeu se moque de lui-même et de tous les jeux qui correspondent à cette description qui transforme beaucoup de ces négatifs en positifs. Ou au moins il essaieParce que je comprends parfaitement que critiquer quelque chose en faisant ce que vous critiquez est quelque chose qui fonctionne avec certaines personnes et échoue lamentablement avec d’autres. Un manuel “hit or miss” parlé par des anglophones.

Mais il y a aussi des méchants

Mais tous les anti-héros ne seraient pas tels sans les méchants, si les ennemis finaux de No More Heroes pouvaient être appelés ainsi. Les dix tueurs que Travis doit éliminer pour devenir numéro un sans aucun doute, ils sont les meilleurs du jeu. D’une part, ils ont le dessins fantastiques de Yusuke Kozaki, Il est juste de se rappeler que ce sont les conceptions de No More Heroes et de sa suite qui ont poussé Intelligent System à le choisir lorsqu’il a fallu le signer pour Fire Emblem Awakening and Fates, et que sans aucun doute son travail est en grande partie responsable. que chaque personnage que vous trouvez dans Santa Destroy est plus frappant que le précédent. L’autre grand atout qui joue en faveur de ces rivaux sont les duels.

Voir également

No More Heroes, en tant que saga, ce ne serait pas pareil sans ces duels. Inspirés par des dizaines de films occidentaux et de samouraïs classiques, les matchs en tête-à-tête du titre sont la véritable force qui nous motive à continuer à faire des boulots et à tuer des dizaines d’ennemis clones. La précipitation de savoir qui ou quoi sera le prochain meurtrier, de les connaître, de leurs motivations et de voir que tout le monde est dans une situation pire ou égale que Travis. C’est ce lien invisible qui se crée entre les deux meurtriers voulant que l’un d’eux donne un sens à sa vie à sa mort.. Ce n’est plus des héros. C’est ce qui continue de jouer. C’est ce dont tant de gens sont tombés amoureux il y a plus de dix ans, et c’est pourquoi j’ai recommencé à profiter de l’aventure Travis Touchdown.

No More Heroes – «Déteste-moi d’être otaku, vas-y, tu as raison»

Comme tous les travaux de SUDA51, No More Heroes est criblé de défauts. Ce ne sont pas des jeux dont on se souviendra pour être des merveilles techniques ou pour avoir révolutionné leurs genres, mais oui ils le seront parce que ce sont des jeux avec une âme. Une âme punk qui tente de rompre avec l’établi, de critiquer l’imposé et de crier un message. Ce n’est pas en vain que la devise de Grasshopper Manufacture est “Punk n’est pas mort”. La première histoire de Travis répond parfaitement à l’intention de l’étude et a découvert la créativité derrière beaucoup d’entre nous, dont nous sommes devenus fans à ce moment précis.

En fin de compte, No More Heroes est un jeu médiocre à bien des égards, mais C’est aussi un pari risqué, un jeu avec un message à chercher (mais pas trop), un pastiche de références à des bandes dessinées, des films et des jeux qui ont fonctionné en 2007 et s’il continue de le faire aujourd’hui, c’est parce que ses piliers, les plus importants, Ils sont si solides qu’il n’y a pas de katana laser pour les couper. No More Heroes est avant tout un jeu culte.

Ou peut-être pas et juste un autre otaku “panique” en voyant des choses là où il n’y en a pas. Je vais dépoussiérer mes figurines. Au revoir (´ ω `) ノ ゙.

Nous avons analysé No More Heroes grâce à un code numérique fourni par Marvelous Entertainment. Version analysée: 1.0.1

L’histoire du tueur de katana au laser commence ici

Yes No More Heroes était un jeu particulier, auquel il fallait pardonner certaines lacunes sur Wii, il est clair qu’en 2020 la situation ne se serait pas améliorée. Cependant, les forces sont toujours là, fraîches comme le premier jour, prouvant pourquoi le jeu culte a captivé tant de gens.

AVANTAGES

La possibilité de jouer avec le contrôle de mouvement et le contrôle traditionnel

Le hooligan et le sens de l’humour insouciant

La personnalité de chacun des personnages principaux. Les duels de boss sont mémorables

LES INCONVÉNIENTS

La traduction est toujours l’espagnol neutre du jeu Wii. Bien que certains détails aient été modifiés, ils présentent toujours les mêmes défauts qu’alors

Graphiquement et mécaniquement, il est normal que beaucoup soient repoussés

Certaines chansons et images ont été perdues en raison de problèmes de droits d’auteur

en relation