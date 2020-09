Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Les dernières années ont été très bonnes pour les super-héros et récemment, ils ont eu de bons projets dans le monde des jeux vidéo. Cela n’est pas passé inaperçu par Nolan North, qui, en plus d’exprimer Iron Man dans Spider-Man de Marvel, souhaite maintenant qu’un nouvel épisode de Deadpool soit effectué.

Dans une récente interview avec Comicbookmovie, le doubleur qui a joué Wade Wilson dans le jeu Deadpool a parlé de son travail sur ce projet Activision. La première chose qu’il a commentée est que l’un des producteurs lui a confirmé que Ryan Reynolds, qui joue Deadpool sur grand écran, est fan de son travail.

«Craig Kyle, qui était l’un des producteurs, a déclaré que Ryan Reynolds était un fan de longue date et il a hautement apprécié ce que j’ai fait. Il a vraiment aimé et je sais qu’il a joué le jeu une fois avec Jacksepticeye et que c’était flatteur pour moi. Puis j’ai commencé à parler via des messages privés sur Twitter avec Ryan en lui disant que grâce à lui, je suis maintenant plus cool pour mes enfants », a-t-il expliqué.

De ce qui précède, nous pouvons voir que le rôle de Wade Wilson est très spécial pour Nolan North. C’est pourquoi il n’est pas surprenant qu’il soit également intéressé par un nouvel opus et c’est pourquoi il essaie de faire pression sur Marvel pour que cela soit possible.

«J’essaie de faire en sorte que Marvel fasse un autre match de Deadpool et nous pourrions demander à Ryan de faire une apparition», a-t-il expliqué.

Et vous, aimeriez-vous qu’il y ait un nouveau jeu Deadpool? Dites le nous dans les commentaires.

Deadpool est arrivé en 2013 sur Xbox 360, PlayStation 3 et PC. Quelques années plus tard, il est arrivé sur PlayStation 4 et Xbox One dans une version remasterisée. Vous pouvez en savoir plus sur ce projet en cliquant ici.