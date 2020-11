La communauté peut désormais voter, bien que les prix ne soient annoncés qu’en janvier.

Soupape a tiré le pistolet de départ sur ventes d’automne de Steam, apportant des milliers de jeux en vente sur sa plateforme numérique jusqu’au 1er décembre prochain. C’est un bon moment pour nourrir votre bibliothèque, mais aussi votre opportunité de désigner les jeux qui vous ont le plus plu en 2020. Les prix seront partagés le 3 janvier.

Respectivement, les ventes sont organisées par offres mises en évidence, dans des espaces dédiés aux franchises bien établies, par genre, best sellers et plus. Parmi les plus intéressants, il y a Divinity: Original Sin II pour 16,79 euros; Total War: Warhammer II pour 29,39 euros; Age of Empires: Definitive Edition pour 4,99 euros; Les Sims 4 pour 4,79 euros; DOOM Eternal pour 19,79 euros ou Mortal Kombat 11 pour 14,99 euros, pour n’en nommer que quelques-uns. Si vous vous connectez, vous trouverez également des offres personnalisées en fonction de vos goûts.

Pour leur part, Prix ​​Steam 2020 Ils sont divisés en dix catégories, à savoir: jeu de l’année, jeu VR de l’année, “avec amour et dévouement”, “meilleur entre amis”, “style visuel exceptionnel”, gameplay le plus innovant, “meilleur jeu que vous donnez le pire “, meilleure bande son,” excellent gameplay riche en histoires et “asseyez-vous et détendez-vous”. Pour voter, il vous suffit d’entrer sur le portail dédié avec votre compte et de cliquer sur les boutons correspondants. Le système vous proposera plusieurs jeux que vous avez essayés, mais vous pouvez également rechercher n’importe quel titre éligible dans une barre de recherche.

Il faut s’attendre à ce que pendant soldes d’hiver, les jeux les plus votés de chaque catégorie s’affrontent lors du vote final des utilisateurs. Naturellement, dans ce cas, nous ne pouvons choisir qu’entre les jeux publiés sur Steam; mais d’autres moyens couvrent un prisme plus large. Par exemple, les Golden Joystick Awards ont choisi The Last of Us Part 2 comme GOTY, alors que nous connaîtrons bientôt les récompenses des Game Awards.

En savoir plus: Steam, Valve et Steam Awards 2020.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');