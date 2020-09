Kingdom Hearts: Melody of Memory, spin-off musical de la saga, arrivera sur l’hybride Nintendo en novembre.

La saga Kingdom Hearts arrive enfin Commutateur Nintendo. Il le fera au mois de novembre avec Kingdom Hearts: Melody of Memory, une aventure musicale particulière qui suivra l’histoire de Kairi, l’un des protagonistes par excellence de la saga. Même si cela retombées Ce n’est peut-être pas ce que beaucoup attendaient de la saga keyblade sur la console hybride de Nintendo.

Des rumeurs circulent sur l’adaptation des titres Kingdom Hearts pour Nintendo Switch depuis longtemps, mais cela ne s’est jamais réalisé. Maintenant, Tetsuya Nomura, le principal gérant et créateur de la franchise, a donné plus de détails à ce sujet dans les entretiens réalisés dans le cadre du lancement du jeu vidéo musical.

Des difficultés techniques éloignent la saga Kingdom Hearts de la Nintendo SwitchComme ils le disent dans Nintendo Enthusiast, Nomura lui-même confirme qu’à partir de Square Enix, ils ont envisagé de créer des ports pour d’autres tranches de la saga, mais ils ont trouvé des aspects qui en ont fait quelque chose. « technologiquement difficile » et il a été exclu au point que dans l’étude japonaise Ils n’ont pas l’intention d’apporter des jeux Kingdom Hearts sur Nintendo Switch pour le moment.

Celui qui montera sur le matériel Switch est Kingdom Hearts: Melody of Memory, qui arrivera le 13 novembre prochain sur l’ordinateur portable Nintendo ainsi que sur PS4 et Xbox One. Un jeu qui comprendra environ 140 chansons. Dans les jeux 3D nous avons pu interviewer Tetsuya Nomura et d’autres responsables du jeu musical et dans les prochains jours, vous pourrez voir l’interview complète.

