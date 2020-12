Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 23/12/2020 08:06

À l’origine, Halo infini Il allait arriver sur Xbox One, Xbox Series X | S et PC en novembre dernier. Cependant, le jeu a été retardé jusqu’à l’automne 2021. Compte tenu de cette révélation, plusieurs rumeurs ont surgi qui suggéraient que 343 Industries avait abandonné la version de dernière génération pour travailler sur les plateformes les plus puissantes. Maintenant, Face à cette incertitude, un membre de l’équipe de développement a enfin clarifié la situation.

Via Twitter, un fan, qui a déjà supprimé son tweet, a demandé à John Junyszek, le community manager de 343 Industries, si la version Xbox One de Halo Infinite avait été annulée. Heureusement, Junyszek a répondu de manière claire et simple, ce qui dissipera sûrement tous les doutes que les fans peuvent avoir:

“Non. S’il vous plaît laissez-moi profiter des vacances. “

Nan. S’il vous plaît laissez-moi profiter des vacances 🤪 – John Junyszek (@Unyshek) 22 décembre 2020

Ce n’est pas la première fois qu’un membre de 343 Industries décide de clarifier les doutes et les rumeurs via Twitter, et nous doutons que ce soit la dernière fois. Cependant, il existe encore un groupe de fans qui souhaitent que la version Xbox One soit annulée, ceci pour éviter une situation similaire à Cyberpunk 2077. De la même manière, vous pouvez consulter ici les nouvelles photos de la série Halo.

