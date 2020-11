Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 05/11/2020 11:24 am

À la surprise de plus d’un, Star Wars: Escadrons c’était un jeu bien accueilli par la critique et le public. De cette façon, à la fin du mois dernier, une rumeur a commencé à émerger qui indiquait le développement d’un nouveau jeu de cette IP par EA Motive. Cependant, L’étude a nié cette information, bien qu’ils travaillent sur quelque chose de spécial.

Tout a commencé grâce à une demande d’emploi d’EA Motive, où il a été mentionné qu’ils développaient déjà un nouveau jeu Star Wars. Hier, cette étude a confirmé qu’il s’agissait d’une erreur humaine, et ils ne sont pas en charge d’un autre titre de la série, du moins pour l’instant. Voici ce qu’ils ont commenté:

«En raison d’une erreur humaine (hé, ça arrive!) Nous avons vu beaucoup de spéculations [en las redes]. Bien que nous ne travaillions pas sur un nouveau projet Star Wars, nous faisons quelque chose d’assez spécial. Suivez-nous sur nos canaux officiels pour découvrir ce que nous faisons ».

Bien qu’EA Motive ne partage pas plus d’informations, il semble qu’ils soient enthousiasmés par leur prochain projet. Star Wars: Squadrons est arrivé sur PlayStation 4, Xbox One et PC le 2 octobre. Pour le moment, on ne sait pas si EA travaille sur une version de nouvelle génération de ce titre. Sur des sujets connexes, Baby Yoda est venu à ce jeu en tant que DLC.

