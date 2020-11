Hier a eu lieu le lancement de la console nouvelle génération de Microsoft, la Xbox Series X, et comme d’habitude, certains utilisateurs signalent des problèmes – réels – qu’ils rencontrent avec leurs consoles. Certaines vidéos Xbox Series X deviennent également virales, littéralement furieuses, avec les utilisateurs pointant vers ce qu’ils ont laissé en feuBien que notre revue ait déjà mentionné que la console est particulièrement cool et silencieuse.

Comme d’habitude lorsqu’une vidéo de ce type est viralisée, de nombreux utilisateurs commencent à enquêter sur la réalité de son contenu, et la vérité est que si vous regardez attentivement la vidéo, vous verrez comment la fumée qui sort de la console, en plus d’être abondante , Il est fin et dense, quelque chose de très caractéristique d’une fumée très particulière:

Les utilisateurs de Xbox Series X seraient confrontés à des problèmes matériels le jour du lancement, car plusieurs consoles commencent à fumer. # XboxSeriesX #Xbox pic.twitter.com/nMLlxoFmbc – OpyGam3r (@ opygam3r) 11 novembre 2020

Et non, la Xbox Series X ne prend pas feu partout sur Internet. De plus, ce n’est rien de plus qu’une blague de plusieurs utilisateurs qui, profitant du facteur de forme de la console et du système de ventilation, simulent que la console brûle à l’aide de vapeurs, qui sont les appareils qui éliminent cette fumée particulière.

J’ai fait une petite expérience avec la vape. identique à la fausse vidéo diffusée. et j’ai même attendu presque une minute et la vape était toujours là .. Je pense que parce qu’il est serré et bien construit, il a gardé la vape longtemps à l’intérieur. donc de mon humble POV, Je vois que c’est de la vape .. pic.twitter.com/GKWMgCkCUP – Ma L! ON (@ azizalrashed85) 11 novembre 2020

L’astuce consiste simplement à mettre la console au repos – ce qui maintient la ventilation active pendant une courte période – et en même temps à souffler de la fumée avec une vaporisation, la LED de la même chose est éteinte, simulant qu’il a été désactivé brusquement, et en même temps, simulant un incendie lorsque la vapeur de la vape sort par la grille supérieure ventilation. Vous pouvez voir ici comment cet effet est simulé:

Une autre vidéo d’expérience montre que ces personnes mettent leurs consoles en mode veille et soufflent Vape à l’arrière de la console, et cela va jusqu’au sommet: pic.twitter.com/nDR5tFGMgg – Alexandre | Série Xbox (@mraftw) 11 novembre 2020

On ne sait pas si dans le futur les consoles nouvelle génération vont avoir des problèmes de surchauffe ou de températures élevées, pour l’instant, et sauf dans des cas très particuliers, ce sont des consoles très cool qui ont très peu de chances de s’enflammer sauf en cas de panne. particulier, comme tout appareil électrique, d’autre part.

La fumée de la vape est de la vapeur d’eau condensée avec d’autres substances, nous vous recommandons donc de ne pas le faire si vous avez une Xbox Series X sur votre console, c’est à ce moment qu’un réel problème pourrait survenir en raison de l’humidité contenue dans cette vapeur, ce qui Cela peut endommager les composants électriques de tout appareil de ce type.

L’article Non, la Xbox Series X que vous regardez en train de fumer ne brûle pas, c’est une astuce a été publiée dans Explica.co.