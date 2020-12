Le God of War, l’un des personnages les plus emblématiques de PlayStation, est en route pour la bataille royale la plus populaire au monde. Oui, Kratos arrive bientôt sur Fortnite. Bien que Sony ne l’ait pas encore confirmé, une fuite récente a révélé la présence imminente de ce personnage dans la saison 5. Cette dernière, d’ailleurs, a commencé aujourd’hui avec de multiples nouvelles sur la carte. En outre, ils ont accueilli Mando et Baby Yoda de The Mandalorian.

La capture de Kratos dans Fortnite a été partagée par l’utilisateur de Twitter @HYPEX, l’une des sources les plus fiables en ce qui concerne les futurs lancements de la bataille royale. Bien qu’il n’ait pas expliqué comment il a obtenu l’image, il est très probable qu’elle soit incluse dans les archives de la saison 5. Et c’est que les data miners analysent généralement les archives des nouvelles saisons à la recherche de contenus qui arriveront plus tard.

Et si le morceau précédent ne semble pas convaincant, la PlayStation elle-même a laissé entrevoir l’arrivée de Kratos sur Fortnite. Par le biais de leur compte Twitter officiel, ils ont partagé un son qui ne laisse aucun doute: “Note mentale. N’enquêtez pas sur les cibles avant de les emmener sur l’île, car sinon, je découvrirai peut-être deux choses que je ne veux pas. Comme, je ne sais pas, que le prochain gars sur la liste a déjà tué plusieurs dieux à mains nues dans un accès de rage débridée », mentionnent-ils.

:: Transmission audio entrante ::

Description de l’objectif: Dieu et son fils. # FortniteSeason5 https://t.co/zY3cOICZq5 # PS4 # PS5 pic.twitter.com/vxq5LZx9KP – PlayStation Espagne (@PlayStationES) 2 décembre 2020

Transmission audio entrante de @FortniteGame pic.twitter.com/SdpmU7OmkM – PlayStation (@PlayStation) 2 décembre 2020

