Shiro Games a partagé la nouvelle sur Twitter et le studio a été très heureux.

En 2018, il a atteint PC un jeu vidéo qui unissait la mythologie nordique et le genre de stratégie dans un titre très drôle. Northgard est devenu un jeu acclamé par les joueurs et les critiques, et a ensuite été publié pour PS4, Xbox One et Nintendo Switch. Maintenant le développeur Jeux de Shiro a annoncé que le jeu a atteint le deux millions d’exemplaires vendus, une figure fantastique.

Dans une brève déclaration via Twitter, l’étude a rapporté ce fait et a apprécié le soutien vos joueurs. «Merci beaucoup pour votre soutien et pour nous aider à amener Northgard là où il est aujourd’hui! Nous manquons de moyens pour exprimer à quel point notre communauté est incroyable.

Northgard était un intéressant surprise dans le monde de la stratégie en raison de sa simplicité, qui la rendait accessible aux nouveaux joueurs, mais aussi aux vétérans, car elle a une certaine profondeur si nous nous y engageons. Le titre a été entièrement mis à jour avec le mode multijoueur coopératif libre et introduit beaucoup plus de contenu.

Dans Jeux 3D Nous avons inclus le titre dans une liste de onze jeux Viking qui méritent votre attention et des heures de jeu. Le jeu de stratégie en temps réel se distingue par sa la gestion des ressources et en se concentrant sur la prospérité du clan plutôt que sur les batailles. Si vous n’avez pas encore essayé le jeu et qu’il retient votre attention, vous pouvez vous rappeler notre analyse.

En savoir plus: Shiro Games, Northgard, RTS, Strategy and Sales.











