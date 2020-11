Le sujet de l’antivirus dans la communauté des joueurs a toujours été très controversé. Beaucoup prétendent que ces systèmes de protection numérique «ralentissent les ordinateurs», ou «bloquent votre accès au mode multijoueur», ou quelque chose de plus simple car les notifications et les fenêtres contextuelles constantes sont ennuyeuses et distrayantes de l’action à l’écran. Norton cherche à éliminer tous ces préjugés avec Norton 360 pour les joueurs, un nouvel antivirus déjà disponible dans notre région.

Comme vous l’avez peut-être déjà déduit de son nom, Norton 360 pour les joueurs est un service de protection numérique dédié au secteur du jeu vidéo, qui vise à offrir la meilleure expérience de jeu possible, tout en vous protégeant de toute menace virtuelle. Pour ce faire, cette nouvelle proposition de Norton Il propose une grande variété de services que nous énumérerons ci-dessous:

– Surveillance sur le Dark Web grâce à la technologie LifeLock: Norton surveillera vos informations personnelles et vous avertira s’il en trouve sur le Dark Web, comme votre balise de joueur, vos utilisateurs et vos adresses e-mail.

– Optimisation des notifications: Norton 360 for Gamers ne vous enverra pas de notifications ennuyeuses sauf si cela est vraiment nécessaire, c’est-à-dire lorsque votre système est directement attaqué.

– 50 Go de stockage cloud: Ainsi, vous pouvez enregistrer vos clips, vidéos et captures d’images, et ainsi libérer de l’espace sur votre appareil pour les jeux vidéo ou toute autre application.

– Connexion VPN sécurisée: Vous protège des attaques DDoS et vous garde anonyme et en sécurité lorsque vous naviguez sur Internet.

– Gestionnaire de mots de passe: Avec autant de comptes et d’appareils aujourd’hui, on peut comprendre qu’il peut être déroutant de contrôler tous nos mots de passe. Heureusement, Norton 360 for Gamers propose un service sécurisé qui vous permettra de faire exactement cela.

Bien qu’il s’agisse évidemment d’un service dédié à l’industrie du jeu, il offrira également une expérience de protection complète pour tous les types d’utilisateurs. Nous avons eu l’occasion de parler avec Victor Medina, porte-parole de Norton, qui a confirmé que Norton 360 pour les joueurs Il peut être utilisé sur jusqu’à trois appareils, et non seulement cela, mais il offre également tous les services que vous pouvez attendre d’un antivirus traditionnel, en plus de ceux mentionnés précédemment, bien sûr.

Norton 360 pour les joueurs est maintenant disponible en Mexique pour un prix de 770 $ MXN chaque année et vous pouvez le trouver à la fois numériquement et physiquement dans différents magasins.

La source: Norton