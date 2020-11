Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

La sécurité est une question très importante. Cela ne change pas dans le monde de la technologie et pour cette raison, nous devons tout faire pour protéger notre ordinateur contre différentes menaces. Cela dit, la réalité est que les joueurs n’ont pas les mêmes besoins de sécurité que les autres types d’utilisateurs. Pour cette raison, beaucoup seront intéressés de savoir que Norton a un produit pour les joueurs et atteindra le Mexique et l’Amérique latine.

Nous parlons de Norton 360 for Gamers, un système de protection pour les utilisateurs de PC ou Mac qui passent beaucoup de temps avec les jeux vidéo. Qu’y a-t-il de si spécial? Une foule de fonctionnalités conçues avec le souci du détail pour répondre aux besoins des joueurs vidéo.

Par exemple, l’une des fonctionnalités de Norton 360 for Gamers qui souhaite gâter les joueurs est l’optimisation des notifications. Avec lui, vous ne recevrez des notifications que lorsque votre ordinateur est attaqué, que votre protection est en danger ou que vous ne profitez tout simplement pas d’une option. Avec cela, l’intention est qu’ils ne vous interrompent dans un jeu que lorsque cela est strictement nécessaire.

Nous ne pouvons pas non plus oublier qu’il dispose d’un service VPN. C’est une fonctionnalité qui vous permettra de masquer votre adresse IP pour protéger vos informations et vous permettra de naviguer sur Internet de manière anonyme. Il dispose également d’un contrôle parental qui sera très utile pour les parents, leur permettant de gérer l’activité en ligne de leurs enfants et même de détecter les menaces potentielles.

Que propose-t-il d’autre? Il comprend une sauvegarde de 50 Go dans le cloud où vous pouvez sauvegarder tout ce à quoi vous pouvez penser, de la sauvegarde de votre ordinateur à vos extraits de vos jeux. Il apporte également un outil pour gérer vos mots de passe et un service qui empêche votre webcam d’être activée par des menaces externes.

Un service disponible à un prix très abordable

Maintenant, la question clé se posait: combien coûtera Norton 360 for Gamers? Le prix est une nouvelle que vous serez heureux d’entendre. Ce qui se passe, c’est que l’abonnement annuel a une promotion de lancement qui vous permet d’obtenir un an de service pour 770 $ MXN.

Il est à noter qu’en échange de ce prix, vous pourrez utiliser tous les services Norton 360 fopr Gamers sur 3 appareils différents. Gardez à l’esprit qu’il est compatible avec les PC, Mac et les appareils mobiles avec iOS et Android.

Et pour vous, qu’avez-vous pensé de ce service? Envisagez-vous de l’embaucher? Dites le nous dans les commentaires.

