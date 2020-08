Ne laissez pas votre équipe à l’air libre inutilement.

La boîte de notre PC n’est généralement pas l’une des pièces auxquelles nous pensons automatiquement lorsque nous envisageons d’acquérir du nouveau matériel pour notre équipement, ou lorsque nous pensons en obtenir un complètement nouveau; Cependant, ils sont l’une des pièces clés pour le bon fonctionnement de nos équipements, en leur fournissant un espace sûr, pour fournir des installations pour le refroidissement de nos composants, et pour – quoique avec moins d’importance – pour configurer l’identité visuelle de nos équipements.

Notre précédent guide sur cette pièce a déjà un an, nous pensons donc que c’est le bon moment pour voir ce que ce marché en mutation a à nous offrir et recommander ce que sont, pour nous, certaines des meilleures boîtes que nous pouvons acheter. actuellement en dessous de 150 euros, la fourchette de prix maximale habituelle que nous fixons habituellement pour certaines pièces et périphériques.

Quelle est l’importance du boîtier de notre PC?

La boîte de nos équipements est là, avant tout, pour offrir un espace sûr aux pièces qui composent ledit équipement, comme nous l’avons dit dans notre introduction; mais ce n’est que la fonction première de ce composant. Au fur et à mesure que les équipes nationales ont gagné en puissance, il a fallu chercher formes de refroidissement plus agressives de les conserver dans les bonnes marges tout en les gardant dans leurs boîtes; une situation qui a conduit à des boîtes plus grandes, avec un grand nombre d’ouvertures et avec, de plus en plus, une plus grande compatibilité pour les pièces et accessoires de réfrigération.

Nous avons discuté de la raison de tout cela dans l’une de nos offres spéciales, dans laquelle nous avons parlé de l’importance du refroidissement de nos équipements – consoles comprises – afin de les utiliser dans des tâches relativement intensives telles que jouer à des jeux vidéo. Dans ce travail, la boîte joue un rôle crucial; non seulement pour déterminer quels éléments nous pouvons utiliser pour refroidir l’équipement, mais aussi parce qu’il détermine quelles configurations et distributions seront les plus efficaces lors de l’exécution de cette tâche.

C’est quelque chose dont nous avons parlé il y a quelque temps dans une autre spéciale, dont nous recommandons de lire au cas où vous seriez quelque peu perdu sur le sujet dont nous traitons ici aujourd’hui.

Certains de nos modèles recommandés

Ayant déjà souligné l’importance d’une bonne boîte où nous pouvons reposer nos composants, nous voulons entrer dans le sujet et nommer certains des modèles que nous aimons le plus parmi l’énorme variété que nous pouvons trouver sur le marché actuel. Pour ce travail, nous avons pris en compte trois facteurs que nous considérons comme clés lors du choix de l’une de ces pièces; tout comme sa construction et la qualité de ses matériaux, sa compatibilité avec du matériel standardisé, et ses extras ou avantages supplémentaires, tels que des accessoires ou des ventilateurs qui peuvent être d’une réelle utilité. Nous avons voulu rester dans le format ATX autant que possible, en raison de l’utilisation extensive de ce format, bien que nous nous soyons permis la liberté d’ajouter un modèle pour MicroATX l’indiquer dans la description. Cela dit, nous passons à la sélection et aux raisons pour lesquelles nous avons choisi chacun:

DeepCool Matrexx 30

Nous avons voulu ouvrir cette liste avec une boîte au format MicroATX qui, à nos yeux, représente adéquatement le minimum auquel nous devrions aspirer à partir du budget de 30 à 40 euros dans cette pièce pour notre équipement. Le Matrexx 30 est un modèle simple, mais non sans ses avantages. Son front semi-ouvert sert d’entrée d’air principale, ainsi que de filtre, auquel un ventilateur arrière est fixé en renfort. La construction du boîtier, même si elle n’est pas exceptionnelle, est adéquate pour un montage fonctionnel et son espace, bien qu’un peu court pour les grandes cartes graphiques, devrait être suffisant pour accueillir tout le matériel dont nous avons besoin.

Achetez DeepCool Matrexx 30 pour 33,07 euros

Phanteks Eclipse P300A Mesh Edition

Notre modèle préféré à environ 50 euros de prix, avec le prochain membre de cette liste, est la nouvelle révision du Phanteks Eclipse P300A, qui intègre un plan avant plus grand; ainsi que des révisions mineures à d’autres moments de sa construction. De cette façon, il s’agit d’une tour parfaitement équipée pour prendre en charge le matériel actuel, avec des extras tels que la prise en charge verticale du GPU, des baies de lecteur intégrées de 3,5 mm et 2,5 mm, la compatibilité avec des radiateurs de taille standardisée et d’autres supports de refroidissement et, pour sa nouvelle façade, un changement d’orientation en termes de débit d’air qui favorise cette conception; qui opte désormais pour un afflux positif.

Acheter Phanteks Eclipse P300A Mesh Edition pour 54,99 euros

Série Cooler Master MasterBox

Bien qu’elle soit sur le marché depuis un certain temps, la série MasterBox de Cooler Master, dans sa variante ouverte, nous semble toujours être l’une des meilleures options pour son prix lorsqu’il s’agit d’acquérir une tour avec une large compatibilité avec le matériel actuel et une bonne réfrigération. Tant dans sa version ATX que dans sa variante plus petite – et son prix – pour les cartes M-ATX, la MasterBox Q est une box au format ouvert, qui opte clairement pour le refroidissement par air dans une configuration à flux positif visible. renforcée par les nombreux filtres que le modèle intègre. En plus de cela, sa bonne taille et la possibilité de faire pivoter son cadre nous donne un confort supplémentaire lors de l’insertion d’éléments tels que des radiateurs ou des ventilateurs dans cette boîte, et de leur adaptation appropriée. Des extras supplémentaires, tels que le support de stockage de différentes tailles, les zones pour accueillir le câblage ou le ventilateur inclus, sont des incitations à considérer.

Acheter Cooler Master MasterBox Q500L pour 57,79 euros

Acheter Cooler Master MasterBox Q300L pour 42,99 euros

NZXT H510

En entrant dans le champ des 80 euros, nous mettons une fois de plus en avant celle qui, lors de notre précédente spéciale à ce sujet, était notre box préférée dans sa gamme de prix. De nouvelles critiques de ce modèle ont été publiées, certaines avec un engagement clair envers l’esthétique; mais nous nous en tenons au NZXT H510 par rapport à ces autres modèles car il est le successeur direct du H500 d’origine et conserve les éléments que nous aimons à son sujet. Ainsi, il s’agit d’un modèle pour ATX et plaques inférieures avec une entrée d’air latérale principale et deux sorties supplémentaires à l’arrière et en partie haute du boîtier; nous sommes donc confrontés à un modèle conçu pour favoriser un flux d’air négatif à l’intérieur. Sa bonne répartition de l’espace et sa construction favorisent d’y travailler même malgré les incompatibilités évidentes avec certains modèles de radiateur et de gros ventilateurs; à titre de compensation, le caisson est disposé en deux « chambres » principales, étant la principale où l’on peut loger l’essentiel des composants et qui a une bonne taille.

Acheter NZXT H510 pour 79,98 euros

Conception fractale Meshify C

Un pas en avant par rapport à notre modèle précédent, nous avons l’une des meilleures boîtes distribuées pour le refroidissement par air de la liste; ainsi que, encore une fois, un mannequin avec quelques années derrière lui. Nous parlerions du Fractal Design Meshify C; le côté milieu de gamme supérieur de la série de cas d’ordinateurs lancée par la société il y a quelque temps. Il s’agit donc d’un boîtier pour ordinateur à distribution bicamérale avec une grande façade ouverte -avec grille- conçue comme la prise d’air principale du boîtier, avec une grande sortie en haut de celui-ci et une petite sortie arrière pour accueillir un flux positif et ascendant. Le Meshify C a une excellente construction, avec de nombreux ajouts conçus pour accueillir correctement le matériel de notre équipement et lui donner une apparence propre et flatteuse. Ajouté au support vertical GPU, les deux fans inclus de la marque elle-même, ainsi que les nombreux supports et la large compatibilité avec des composants de toutes sortes, lui servent d’incitation.

Achetez Fractal Design Meshify C pour 115,88 euros

Asus TUF Gaming GT501

Entrant définitivement dans le domaine des gros boîtiers PC, nous avons voulu mettre en avant le GT501 de la série TUF d’Asus, pour offrir, à notre avis, une très bonne relation entre accessoires et extras, sa large compatibilité avec du matériel de toutes sortes et son bonne capacité de refroidissement, avec une nette prédilection pour les AIO refroidis par liquide. Mais son vaste espace dérivé de sa taille n’est pas le seul atout de ce modèle; la box est conçue pour fonctionner dessus de manière simple et, surtout, pour y apporter de légères modifications afin de placer librement tout le matériel dont nous disposons, avec compatibilité pour les cartes mères étendues, les grands radiateurs – typiques du refroidissement personnalisé – et d’autres paramètres. De plus, les quatre ventilateurs inclus et les petits détails tels que les poignées pour transporter plus facilement cette énorme boîte sont des ajouts très reconnaissants.

Acheter Asus TUF Gaming GT501 pour 146,10 euros

Corsair Obsidian 500D

Légèrement plus petit que notre modèle précédent, tout en conservant une grande partie de celui-ci au format Mid-tower, nous voulons mettre en évidence le Corsair Obsidian 500D; une box haute performance qui conserve sa fonctionnalité tout en offrant un look élégant. Le refroidissement potentiel de ce modèle est assuré par une entrée avant avec deux ouvertures latérales de dimensions généreuses, accompagnée d’une grande sortie supérieure et d’une petite sortie à l’arrière; une configuration traditionnelle, mais qui permet l’utilisation de multiples configurations, accessoires et matériels pour refroidir les composants de nos équipements, et de l’espace pour travailler confortablement avec les composants de ceux-ci. Il est distribué dans une chambre principale avec un compartiment pour l’alimentation et un panneau intermédiaire sur le côté droit pour laisser cet aspect propre auquel nous avons fait référence plus tôt.

Acheter Corsair Obsidian 500D pour 149,05 euros

En savoir plus: Boîtiers PC et guide d’achat.

