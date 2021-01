Nos claviers préférés pour jouer en 2021 à moins de 50 euros

Une liste concise de certains de nos modèles préférés pour jouer avec cette nouvelle année.

Six modèles qui, soit par leurs caractéristiques, soit par leur prix, nous semblent remarquablesNous profitons du début récent de 2021 pour commencer notre renouvellement annuel du guide d’achat; Comment pourrait-il en être autrement, après le tour des manettes pour nos ordinateurs et les meilleures souris pour jouer qu’on puisse descendre en dessous de 50 euros -à notre avis- il faut se concentrer sur l’éternel compagnon du rongeur de bureau: clavier d’ordinateur, un accessoire que nous aborderons sous la même gamme de prix de 50 euros.

La dernière fois que nous avons enquêté exclusivement sur ces périphériques, c’était au milieu de l’année dernière, et à cette occasion nous l’avons fait avec une marge de 100 euros. Cette fois, ce sera différent, avec une marge plus petite prix, résultat de notre nouvelle focalisation sur les guides d’achat, plus focalisés sur la segmentation en gammes de cette classe de périphériques si courants.

De cette façon, nous arrivons à la nouvelle liste que nous avons préparé pour cette 2021, avec six modèles qui, de par leur construction, leurs caractéristiques ou leur prix, nous semblent particulièrement remarquables par rapport au reste des propositions disponibles sur le marché.

Nos claviers gaming préférés

La liste, comme dans notre dernier guide de la souris, n’est pas triée par prix ou par caractéristiques des modèles en question; Nous aimons tous les claviers présentés à un niveau plus ou moins similaire, et étant donné l’utilité générale de ces appareils, nous ne pouvons pas parler d’objectifs lorsque l’on recommande l’un par rapport à l’autre, nous avons donc choisi de les lister de manière désordonnée – mais concise – en donnant les raisons pour lesquelles nous les avons choisis dans chacun des modèles listés:

Clavier de jeu VicTsing

Un clavier à membrane plein de qualités à un prix risible

Nous ouvrons la liste avec le modèle le plus économique de celui-ci. Pour les joueurs à la recherche d’un clavier bon marché, riche en fonctionnalités et ne dégoûtant pas la membrane, l’une de vos meilleures options actuellement est peut-être le clavier “Gaming” de VicTsing.

Ce clavier a une bonne construction -Surtout pour son prix- avec une plaque métallique qui renforce la structure plastique du modèle, un éclairage configurable, des options multimédias et une bonne utilisabilité dans les jeux pour un prix inférieur à 25 euros, c’est pourquoi nous pensons que c’est une meilleure option que la précédente recommandation abordable, le clavier mécanique générique de Pictek, qui semble désormais particulièrement difficile à trouver pour un prix inférieur à ces 25 euros.

Acheter le clavier de jeu VicTsing pour 23,99 euros

Redragon K552 Kumara RGB

Notre clavier mécanique préféré pour moins de 50 euros

Il Redragon Kumara C’est notre clavier mécanique préféré à moins de 50 euros, une position privilégiée qu’il a possédée toute l’année dernière, et qu’il conservera pendant cette période jusqu’à ce que l’on trouve un autre modèle qui offre les mêmes fonctionnalités à un prix inférieur ou ce modèle perd son excellent prix .

Si l’on se concentre sur le clavier lui-même, on parlerait d’un modèle TKL -sans le clavier numérique- construit en plastique, avec une plaque métallique qui lui donne une bonne fermeté et une meilleure sensation lors de l’utilisation de ses commutateurs, qui sont une variante du Otemu Blue, une alternative peu coûteuse à l’habituelle Cherry MX qui, à nos yeux, fait du bon travail. On peut aussi trouver une version avec la même variation de ces interrupteurs dans leur “saveur” rouge, qui pour beaucoup sont plus agréables à jouer, mais on est plus convaincu par les clics audibles.

Acheter Redragon K552 Kumara RGB pour 49,99 euros

Razer Cynosa Lite

Une version simplifiée d’un bon clavier à membrane

Sans quitter l’offre disponible dans les claviers à membrane, l’une de nos options préférées en leur sein, maintenant qu’elle semble être régulièrement à un prix inférieur, est le Razer Cynosa Lite; un modèle riche en caractéristiques de la marque de la vipère à trois têtes que l’on peut se procurer régulièrement entre 30 et 40 euros, même si ce n’est pas le cas actuellement.

Pour ce prix, nous obtenons un clavier complet avec éclairage RVB dynamique, de Razer, que nous pouvons également configurer et synchroniser via son logiciel exclusif. Même en dépit d’être un clavier à membrane, on est surpris par l’efficacité de son mécanisme de rail, qui cherche à simuler la stabilité d’un interrupteur mécanique classique, restant à mi-chemin entre les deux propositions. Pour les puristes des claviers mécaniques, ce ne sera pas une sensation agréable, surtout s’ils sont habitués au déplacement d’un interrupteur mécanique, mais pour ceux qui ne les trouvent pas attrayants, ce sera peut-être leur meilleure option aujourd’hui.

Acheter Razer Cynosa Lite pour 49,99 euros

Krom Kernel TKL

Un clavier complet avec interrupteurs mécaniques à un prix avantageux

Il Krom Kernel Il apparaît à plusieurs reprises dans nos listes de claviers abordables depuis un certain temps, et plus le temps passe et plus son prix diminue, plus cette recommandation est facilitée. Il existe d’autres options dans sa gamme de prix qui pourraient lui concurrencer, certaines d’entre elles incluses dans cette liste, mais pour ceux qui recherchent un clavier mécanique fonctionnel à un prix réduit, il reste l’une des options incontestables.

En parlant des caractéristiques du clavier lui-même, la version mise en évidence ici est le “TKL”, bien que sa version complète puisse également être trouvée à un prix très similaire. Il a une construction en plastique simple et un rétroéclairage RVB conventionnel, avec quelques modes spéciaux.

Acheter Krom Kernel TKL pour 49,99 euros

HyperX Alloy Core RGB

L’un des claviers à membrane les mieux construits du marché

En tant que dernier modèle non mécanique de cette liste, nous avons le HyperX Alloy Core RGB, un clavier complet qui, tant qu’on le trouve à son prix actuel de 49,99 euros, nous paraît l’une des options à membrane les plus intéressantes de sa gamme de prix.

La raison principale en est riche en fonctionnalités Présentation de l’Alloy Core, avec un éclairage RVB configurable accrocheur, des touches multimédias spécialisées et une construction en plastique robuste. Le modèle se sent bien en utilisation régulière même s’il ne s’agit pas d’un modèle mécanique, une caractéristique qu’il acquiert grâce au rail individuel utilisé pour chacune de ses touches; Mais, comme avec la Cynosa Lite que nous soulignons ci-dessus, si vous recherchez une expérience mécanique, vous ne la trouverez pas ici; bien que vous puissiez obtenir un modèle très compétent qui nous donne de bons sentiments.

Acheter HyperX Alloy Core RGB pour 37,95 euros

Geek GK61

Un clavier compact avec des commutateurs interchangeables

Clôturant cette liste, nous répétons la recommandation concernant notre dernière liste; Depuis, pour le prix auquel on peut continuer à trouver ce modèle, il nous semble l’une des meilleures options disponibles en dessous de 50 euros actuellement, bien que pour obtenir le Geek GK61 à ce prix, nous ne pouvons pas recourir aux portails d’achat nationaux.

Il s’agit d’un clavier compact qui utilise commutateurs optiques -de choisir entre plusieurs «saveurs» disponibles- dans chacune de ses touches; Sa construction est très correcte, en plastique ABS renforcé et avec des touches configurables pour ne pas perdre de fonctionnalités même malgré son format. Nous soulignons, oui, qu’il s’agit d’un modèle au format américain ANSI, donc il n’a pas notre lettre bien-aimée Ñ et donc ce ne sera pas du goût de tout le monde; De plus, il n’est disponible que sur une base régulière sur le portail Banggood, donc son arrivée sur le territoire national est un peu tardive, même si même avec les frais de port, il reste généralement en dessous de notre limite budgétaire, c’est pourquoi il apparaît ici .

Achetez Geek GK61 pour 49,10 euros

Qu’offre un clavier de jeu pour moins de 50 euros?

Nous devrions avoir un clavier aussi confortable que possible à utiliserContrairement à la souris de bureau lors du jeu, l’impact direct d’un clavier sur l’écran par rapport à un autre est, pour ainsi dire, très limité. La plupart des claviers serviront leur objectif de manière adéquate, quel que soit le prix des modèles sélectionnés. Et même ainsi, de nombreux acteurs investissent dans des claviers mécaniques, des modèles élaborés et d’autres extras qui ont tendance à augmenter le prix de ces périphériques par rapport, par exemple, à ce qu’un Logitech K120 conventionnel pourrait nous offrir. Pourquoi cela arrive-t-il? Nous avons essayé de répondre à cette question du point de vue des claviers mécaniques dans l’un de nos textes précédents, en concluant que le motif général est la cohérence et les extras; mais cette raison peut varier d’un joueur à l’autre.

Dans la fourchette de prix dans laquelle nous évoluons actuellement, nous dirions que l’essentiel pour justifier le choix de l’un de ces modèles par rapport au Logitech susmentionné, ou à d’autres versions simples de bureau, est la fonctionnalité supplémentaire qu’il peut nous apporter, ainsi que le confort de ces modèles. La plupart des claviers de jeu ont des ajouts importants, comme le rollover n-key si nécessaire pour les jeux vidéo d’aujourd’hui; tandis que d’autres, en plus de cette fonctionnalité, procurent certaines sensations d’utilisation qui, pour un joueur, peuvent être des raisons valables pour justifier son achat. Le message est clair: nous devrions avoir un clavier qui est aussi confortable que possible pour nous d’utiliser.

Autres guides d’achat dans 3DJuegos

En savoir plus: Claviers et PC.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');