Une boutique en ligne vend des boîtes de jeux PS4 avec le design des boîtes et la finition que les jeux avaient sur PSX.

Nous vous prévenons que le contenu suivant attaque directement la nostalgie. Et peut-être votre portefeuille. JinnMedia est un magasin que nous pouvons trouver dans Etsy qui vend des boîtes de jeux PS4 avec la conception des titres PlayStation originaux. Comme vous pouvez le voir, le résultat est plus qu’attrayant et original.

The Last of Us, Ghost of Tsushima, Marvel’s Spider-Man ou Persona 5 sont quelques-uns des jeux qui ont leur propre design et ils ressemblent vraiment à la mythique PSX. La finition est soignée au maximum, avec la pochette des jeux PS4 et même avec l’art à l’intérieur.

Le dos montre également un look comme les titres de console gris de Sony portaient, et même le bord de la boîte elle-même pour les commander sur l’étagère.

Dans le magasin lui-même, vous pouvez trouver beaucoup de ces boîtes, qui ont un prix de 23,33 euros, et un peu plus si on veut les personnaliser avec une image spécifique. Si vous n’aimez pas les couvertures et boîtes ps4 et que vous souhaitez lui donner un style plus rétro, vous avez cette option pour ajouter un cachet de distinction à votre collection.

