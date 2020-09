Le dernier correctif pour Madden NFL 21 est arrivé et résout un certain nombre de problèmes relativement petits avec le jeu et un gros problème. En commençant par le plus gros, le patch du 16 septembre corrige un problème qui pourrait empêcher le lancement de l’édition PC du tout.

La mise à jour, qui est maintenant disponible sur PS4, Xbox One et PC, a également résolu plusieurs problèmes de passes et de faux coups de pied en mode MUT Squads. Il corrige également un bug de gameplay général qui empêchait les joueurs de passer le ballon après un transfert dans un jeu avec option run-pass.

Vous pouvez voir les notes de mise à jour complètes ci-dessous, telles que publiées par EA sur les forums Madden.

Madden NFL 21 s’est avéré être un grand succès commercial jusqu’à présent, devenant le jeu le plus vendu aux États-Unis en août 2020. En fait, c’était la 21e année consécutive qu’un jeu Madden NFL était le best-seller dans son mois de sortie.

Madden NFL 21 arrive sur la PlayStation 5 et la Xbox Series X / S, et les gens peuvent obtenir une mise à niveau gratuite vers l’édition de nouvelle génération via le programme Dual Entitlement d’EA.

Notes de mise à jour de Madden NFL 21 septembre 16:

Équipes MUT: Résolution d’un problème lorsque les rôles de l’équipe MUT ne sont pas respectés correctement lors de l’exécution de certaines passes. Équipes MUT: Résolution d’un problème lorsque lors de l’exécution de faux coups de pied, les rôles de l’équipe MUT n’étaient pas respectés correctement Résolution d’un problème lorsque deux utilisateurs en infraction ne peuvent pas passer le balle après un transfert sur RPO Peeks et Reads Résolution de problèmes visuels supplémentaires avec les uniformes des joueurs Résolution d’un problème où les joueurs Origin PC recevaient un message d’erreur et ne pouvaient pas démarrer Madden NFL 21

Vous avez besoin d’un navigateur compatible JavaScript pour regarder des vidéos.

Date de lancement, prix et jeux PS5 – Tout ce que vous devez savoir en moins de 3 minutesLes meilleurs nouveaux jeux vidéo sortent sur Switch, PS4, Xbox One et PC cette semaine – 13-19 septembre 2020PS5 Showcase LivestreamStar Wars: Tales from the Galaxy’s Edge Announcement TrailerPlayStation 5 Price Reveal Trailer | PS5 ShowcaseDark Souls Remake Remake Gameplay Trailer | PS5 ShowcaseImmortals Fenyx Rising Trailer BreakdownPS5 Date de sortie et prix, Final Fantasy 16 et Splinter Cell VR | Enregistrer le prix de StatePlayStation 5, la date de sortie et la révélation de Ragnarok | Vitrine PS5God of War: Ragnarok Reveal Trailer | PS5 ShowcaseFortnite PS5 Reveal Trailer | Bande-annonce de la collection PS5 ShowcasePS Plus | Vitrine PS5

Taille: 640 × 360480 × 270

Vous voulez que nous nous souvenions de ce paramètre pour tous vos appareils?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible avec la vidéo HTML5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier non valide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu!

Veuillez saisir votre date de naissance pour visionner cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year2020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur «entrer», vous acceptez les règles de GameSpot

Conditions d’utilisation et

Politique de confidentialité

entrer

Lecture en cours: EA Sports Montage | EA Play 2020

GameSpot peut obtenir une commission sur les offres de vente au détail.