Sony a récemment publié un rapport d’entreprise sur l’avenir financier de la société, qui comprenait des détails sur son intention de porter davantage de jeux PS4 sur PC.

Le rapport est relativement long, mais l’un des plus gros points à retenir peut être communiqué assez succinctement. Essentiellement, Sony a décidé de rendre plus de son catalogue disponible sur PC après le succès des récents ports pour des jeux comme Death Stranding et Horizon: Zero Dawn – ce dernier a été lancé avec une intégrité douteuse.

«Sony Interactive Entertainment vise à réaliser une croissance robuste des revenus en accélérant le cycle vertueux qui a été établi pour la plate-forme PlayStation», indique le rapport. « Cela implique d’augmenter les utilisateurs actifs et le temps de jeu, d’améliorer les services réseau et de renforcer l’IP du contenu afin que les consommateurs choisissent PlayStation comme plate-forme de choix. »

«Les résultats visés incluent la croissance des utilisateurs actifs, une meilleure rétention et un cycle de conversion de trésorerie plus court, à partir duquel on peut s’attendre à une augmentation des flux de trésorerie», poursuit-il. «Nous allons explorer l’extension de nos titres propriétaires à la plate-forme PC, afin de promouvoir une croissance supplémentaire de notre rentabilité.»

Sony n’est pas la seule entreprise à avoir récemment bénéficié du transfert de ses jeux sur PC – après le succès retentissant de Persona 4 Golden sur Steam, Sega a déclaré qu’elle avait l’intention de se concentrer sur le portage «agressif» d’autres titres sur la plate-forme.

Il convient de noter que la plus récente incursion de Sony dans le portage PC a impliqué l’ajout d’Horizon: Zero Dawn à Steam. Bien qu’il ait trois ans, il s’est extrêmement bien vendu dès le départ, devenant deuxième derrière la sensation Internet Fall Guys dans les classements des meilleures ventes de Steam la semaine de son lancement.

Pendant ce temps, les gens profitent sérieusement du type d’exploration sous le capot autorisé par PC – un exemple particulièrement pertinent de cela est la découverte que Norman Reedus n’a pas de pénis dans Death Stranding.

Dans le même ordre d’idées, la PS5 devrait être lancée à la mi-novembre, environ une semaine après la Xbox Series X.

