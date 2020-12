Il n’y a pas longtemps, Tempête De Neige ont révélé qu’ils prévoyaient d’amener la grande majorité de leurs franchises dans le secteur mobile, et ont déjà commencé à le faire avec Diable immortel, un nouvel épisode de la célèbre saga exclusive des téléphones portables. À qui Atomix Nous y jouons depuis quelques jours maintenant, et dans le prochain article, nous allons vous parler de nos impressions, opinions et autres choses que vous souhaitez savoir sur ce nouveau jeu.

Avant toute chose, il est important de se rappeler que Diable immortel il fait partie du canon officiel de la saga, et en fait, il se situe entre Diablo II: Lord of Destruction et Diablo III. Cela dit, voyons comment c’est.

L’histoire est exactement ce que vous pourriez attendre d’un jeu Diablo: un étranger arrive dans une ville mystérieuse terrorisée par des démons, et doit résoudre les problèmes de ses habitants. Dans le processus, il se rendra compte qu’il y a une menace beaucoup plus grande qui doit prendre fin immédiatement, et en gros, c’est ainsi que notre aventure commence. Si vous êtes fan d’histoires Diablo, alors Immortal vous satisfera certainement, mais sinon, je suis désolé de vous dire que le titre ne fera rien pour changer d’avis.

Bien sûr, il convient de noter que le jeu propose des doublages pour presque tous les personnages que vous rencontrez au cours du voyage, de sorte que l’effort de ses développeurs pour nous offrir une expérience plus immersive est certainement apprécié.

Passant au gameplay, et peut-être plus important encore, je peux dire que j’ai des opinions partagées à ce sujet. Pendant ces jours où j’ai joué à Immortal, j’ai essayé deux classes différentes: le moine et le chasseur de démons. Mon expérience était bien meilleure avec ce dernier, car je ne comprenais pas complètement pourquoi, mais les commandes me semblaient beaucoup plus réactives avec les attaques à distance qu’avec les attaques de mêlée.

Étant un jeu mobile, le schéma de contrôle et l’interface nécessitent un traitement spécial, et je pense que ses développeurs ont fait du bon travail dans les deux domaines. Je ne suis pas fan de l’utilisation de l’écran tactile de mon téléphone pour jouer à des jeux, mais je ne me sentais pas mal à l’aise avec Immortal, et l’interface est simple et facile à comprendre.

Comme ses homologues sur PC, Diablo Immortal possède une grande variété d’ennemis, dont beaucoup sont déjà connus des fans, et certains totalement nouveaux. Pour y mettre fin, nous aurons à notre disposition un système de compétences qui nous permettra de personnaliser notre style de jeu au mieux. Pour en revenir un peu au sujet des contrôles, il est facile d’accéder à chaque compétence d’une simple pression du doigt, même si certaines d’entre elles nécessiteront un peu plus de précision de votre part, puisque vous devez viser. D’autres nécessiteront que vous appuyiez votre doigt contre l’écran pendant quelques secondes.

Bien sûr, comme il s’agit d’un jeu Diablo, nous devons collecter des armes et des armures de nos ennemis, et plus tard, nous pouvons les améliorer grâce au forgeron. Il est important de noter que la seule façon d’obtenir de l’équipement est par nos propres mérites, c’est-à-dire qu’il n’y a pas de système d’échange avec d’autres joueurs. En parlant de ça, on se retrouve avec un MMORPG, il faudra donc avoir une connexion internet à tout moment pour jouer.

Autre chose importante: le jeu comporte des microtransactions, mais avant de penser à quoi que ce soit, ce ne sont que des objets cosmétiques qui n’ont aucun impact sur le gameplay. Au moins pour l’instant.

Dans l’ensemble, je dirais que mon expérience avec Diablo Immortal était assez divertissante, mais cela ne se compare pas du tout à jouer à Diablo sur un PC ou une console. Malgré le fait que ses commandes soient réactives et que l’interface soit accessible et facile à utiliser, le gameplay ne frappe pas tout à fait la cible, et parfois, vous pouvez avoir l’impression de jouer à un clone de Diablo ou quelque chose du genre. .

Ne vous méprenez pas, l’essence de la franchise est présente dans Immortal, mais je pense que seul un vrai fan de Diablo pourra profiter de tout ce que ce jeu mobile a à offrir. Une dernière chose; C’est une expérience gratuite, donc si vous essayez et que vous ne l’aimez pas, la seule chose que vous perdrez est votre temps.

Nous partageons les exigences que votre téléphone portable doit respecter pour exécuter Diablo Immortal efficacement:

– CPU: Snapdragon 710 / Hisilicon Kirin 810 et supérieur

– GPU: Adreno 616 / ARM Mali-G52 et supérieur

– RAM: 2 Go de RAM et plus

– Version: Android OS 5.0 (Lollipop) et supérieur