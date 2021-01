Le premier Petits cauchemars a fait ses débuts en 2017 et est rapidement devenu l’un des jeux les plus populaires parmi les fans du genre. Il y avait évidemment beaucoup d’anticipation autour de sa suite, et après avoir été officiellement annoncée pendant Gamescom l’année dernière, nous avons enfin eu la chance de jouer Petits cauchemars II. Dans cet article, nous vous donnons notre avis sur les nouveautés de Studios Tarsier et Bandai Namco.

Avant de commencer à vous dire formellement comment c’est Petits cauchemars IIIl est important de préciser qu’il s’agit d’une première version, puisque le jeu complet atteindra le public le 11 février. Avec cela à l’écart, il est temps pour nous de partager nos opinions avec vous.

Petits cauchemars II suit une formule très similaire à celle du jeu original, sauf que cette fois nous prendrons le contrôle de Singe, un tout nouveau protagoniste de la franchise. Au cours de notre aventure, nous serons accompagnés de Six, protagoniste du titre original, et il sera possible de jouer avec un autre ami de manière coopérative locale, c’est-à-dire qu’il n’y aura pas de fonctionnalités en ligne. Au moins pour l’instant.

Lorsque nous ne jouons pas avec quelqu’un d’autre, l’intelligence artificielle prendra le contrôle de Six pour nous aider avec les différentes énigmes que le jeu met devant nous et je dois dire que, bien que loin d’être parfait, le Six IA fait un travail décent de ne pas entraver nos progrès.

Une partie de ce qui a rendu la première fois si géniale Petits cauchemars c’était son atmosphère terrifiante, et heureusement, la suite ne fait pas exception. Dans cette démo, j’ai pu jouer aux deux premiers niveaux du jeu et je suis heureux de dire que je les ai beaucoup appréciés.

La conception des niveaux semble très bien conçue et il semble que ses développeurs aient réussi à trouver un bon équilibre entre les rencontres ennemies et l’exploration. Vous ne vous sentirez pas dépassé par l’un ou l’autre de ces deux éléments. Les commandes sont également très précises et, dans mon cas du moins, elles répondaient de manière adéquate à chacune de mes commandes.

Comme prévu, les ennemis sont très bien accomplis et chacun d’eux dégage ce sentiment de mystère, presque comme s’il s’agissait d’une entité hors de ce monde ou de quelque chose de similaire. Malgré une atmosphère terrifiante, je ne classerais pas exactement Little Nightmares II comme un jeu d’horreur, car je le considérais plus que tout comme un titre de plate-forme et très bien fait.

Les énigmes étaient suffisamment difficiles, bien que rien de trop complexe, mais rappelez-vous que je parle des deux premiers niveaux du jeu, donc cela pourrait être différent une fois que vous progresserez dans l’aventure.

Dans l’ensemble, j’ai été très satisfait de la façon dont j’ai pu jouer à Little Nightmares II et je pense que nous avons un match très, très amusant à venir. Oui, j’ai eu quelques bugs et problèmes, mais n’oubliez pas que j’ai joué à une première version.

Little Nightmares II fera ses débuts le 11 février sur PS4, Xbox One, Nintendo Switch et PC. Ici, il a partagé les exigences minimales et recommandées pour votre ordinateur.

Minima:

– Nécessite un processeur 64 bits et un système d’exploitation

– ALORS: Windows 10

– Processeur: Intel Core i5-2300 | AMD FX-4350

– Mémoire: 4 Go de RAM

– Graphiques: Nvidia GeForce GTX 570, 1 Go | AMD Radeon HD 7850, 2 Go

– DirectX: Version 11

Conseillé:

– Nécessite un processeur 64 bits et un système d’exploitation

– ALORS: Windows 10

– Processeur: Intel Core i7-3770 | AMD FX-8350

– Mémoire: 4 Go de RAM

– Graphiques: Nvidia GeForce GTX 760, 2 Go | AMD Radeon HD 7870, 2 Go

– DirectX: Version 11