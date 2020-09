Par Rodolfo León

04/09/2020 19h55

En août dernier, il a été réalisé DC FanDome Salle des héros, un événement dédié à la présentation de l’état des différentes productions télévisuelles, de jeux vidéo et cinématographiques de la société de bandes dessinées. Cependant, rappelons-nous qu’il y a encore une deuxième partie de l’événement et ici nous avons les premiers détails.

Il avait déjà été annoncé que FanDome Il serait divisé en deux pour pouvoir partager avec plus de tranquillité tout ce que DC a préparé pour ses fans, et maintenant on sait que ce nouvel événement aura lieu le 12 septembre et une nouvelle bande-annonce a été publiée sur ce que l’on peut voir ce jour-là:

«Explorez les coins du DC Multiverse. Montrez votre amour pour DC pendant 24 heures à partir du 12 septembre. Bienvenue à tous les fans. «

Explorez les recoins du DC Multiverse. Faites passer votre amour de DC au niveau supérieur pendant 24 heures à compter du 12/09. Tous les fans sont les bienvenus. 🌎🌍🌏 # DCFanDome pic.twitter.com/jPXjofsqHJ – DC (@DCComics) 4 septembre 2020

Avec le titre DC FanDome Explorez le multivers, nous pouvons profiter pendant une journée entière de contenus exclusifs tels que les coulisses, plus de contenu sur les émissions de télévision, des aperçus de milliers de cosplays, de l’art à travers le monde et vous pouvez lire plusieurs bandes dessinées totalement gratuitement.

