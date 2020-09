À mesure que la technologie évolue, les gadgets que nous appelons les PC de bureau ne sont progressivement plus nécessaires pour profiter d’une plate-forme décente pour jouer. Pour tous ceux qui n’ont pas l’espace nécessaire à la maison, ou qui sont peut-être intimidés par les centaines d’étapes requises pour construire un ordinateur, un ordinateur portable de jeu est une bonne option. Ces appareils permettent non seulement la portabilité qui manque aux PC, mais peuvent également fonctionner comme une première étape pour entrer pleinement dans ce monde technologique.

J’ai récemment eu l’occasion de tester le HP Omen X 2S, un ordinateur portable de jeu avec la particularité d’avoir deux écrans, un ajout qui peut paraître très intéressant à première vue, mais peut être inutile pour un grand nombre d’utilisateurs. Cependant, ce sera une excellente implémentation pour tous ceux qui décident d’effectuer d’autres types de tâches sur cet appareil.

Mais je prends de l’avance sur moi-même. L’Omen X 2S dispose d’un processeur Intel Core de 9e génération et d’une NVIDIA GeForce RTX 2080, ce qui le positionne comme une excellente option pour tous ceux qui décident de faire de cet appareil l’une de leurs plates-formes préférées pour jouer. De même, nous avons une mémoire RAM allant jusqu’à 64 Go de SDRAM DDR4-3200 et un stockage jusqu’à 2 To SSD.

L’écran mesure 15’6 pouces et a 240Hz6, bien qu’il existe également des modèles avec 144 Hz et des fréquences d’images G-Sync en dehors du Richter, et il est possible de choisir entre une résolution 1080p pour un jeu plus fluide ou 4K qui peut Lisez du contenu en UltraHD. Sans aucun doute, compte tenu de la gamme de l’Omen X 2S, c’est une excellente plate-forme pour profiter des meilleures expériences visuelles d’aujourd’hui.

En termes d’entrées, cet ordinateur portable dispose d’un port USB-A 3.1 sur le côté droit ainsi que du seul USB-C 3.1 Gen2 (Thunderbolt 3) disponible. Sur le côté gauche, nous trouvons des entrées traditionnelles, telles que HDMI 2.0b, deux compartiments pour USB-A 3.1 et un espace dédié à Ethernet. En revanche, la webcam de l’Omen X 2S nous offre une résolution de 1080p.

En plus du classique League of Legends et Call of Duty: Warzone, c’est là que Marvel’s Avengers joue du début à la fin, et laissez-moi vous dire que le jeu est incroyable sur cet ordinateur portable. En dehors des défauts techniques du titre, l’Omen 2 XS vous apporte une fidélité visuelle inégalée à cette expérience.

Tout n’est pas une bonne nouvelle avec cet ordinateur portable. Pour commencer, tester des jeux haute performance en haute qualité fait monter la température de l’appareil à des niveaux élevés. Bien que l’Omen X 2S dispose d’un bon ventilateur qui ne fait pas autant de bruit qu’on pourrait le penser, cela n’empêche pas l’ordinateur portable de s’épuiser après une longue session de jeu. Cependant, la chaleur ne peut pas atteindre des niveaux ridicules grâce à deux bouches d’aération.

Maintenant, il est temps de parler du deuxième écran. Comme je l’ai déjà mentionné, cet add-on peut être très utile pour de nombreuses personnes, en particulier ceux qui prévoient d’utiliser l’ordinateur portable comme outil de travail et d’édition, et non seulement de l’utiliser comme plate-forme de jeu vidéo. Cependant, certaines décisions de conception ont dû être prises pour que cette fonctionnalité soit mise en œuvre.

Avant de continuer, il est important de mentionner que ce mini écran est tactile et a une résolution de 1080p. De la même manière, l’utiliser est très simple, en appuyant sur un bouton, nous pouvons l’activer et le désactiver, et nous pouvons faire glisser n’importe quel type de fenêtre et profiter de tout le contenu sans aucun inconvénient. Sa fonctionnalité se démarque lorsque vous souhaitez consulter un e-mail ou une vidéo sans avoir à équilibrer toutes les fenêtres que vous avez actives en même temps ou, dans mon cas particulier, vous assurer qu’un certain clip de Marvel’s Avengers a été capturé correctement sans le besoin de fermer le jeu et de le rouvrir.

Cependant, tout avantage pouvant être attribué au deuxième écran peut être annulé par des compromis dans sa conception. Pour commencer, cette fonctionnalité occupe la moitié de l’espace supérieur de l’ordinateur portable. De cette façon, là où vous pouvez trouver le clavier à l’origine, c’est l’écran, et le clavier est relégué à l’espace où le pavé tactile serait normalement situé et vous rechargez vos mains.

Heureusement, HP comprend un repose-poignet amovible. Bien que le matériau de cet accessoire soit assez bon, il ne remplacera jamais l’espace offert par tout autre ordinateur portable. Cela ne fonctionne que si votre ordinateur portable est sur une table. Si vous décidez de prendre le prêt au lit, ou de l’utiliser sur vos jambes, préparez-vous à ressentir un niveau élevé d’inconfort. C’est honnêtement quelque chose qui pourrait effrayer les acheteurs potentiels, et j’espère que cela sera corrigé dans les futurs modèles.

Si le repose-poignet résout quelque peu ce problème, l’emplacement du pavé tactile est un autre inconvénient majeur. En raison de la nature du design, cet élément est désormais positionné en bas à droite, une zone extrêmement inconfortable qui vous obligera à utiliser une souris oui ou oui.

C’est vraiment dommage, le clavier et le pavé tactile sont spectaculaires. Malgré la petite taille du pavé tactile, chaque élément de cette zone fonctionne très bien. Le clavier est rétroéclairé individuellement RVB et avec une impression d’écran spéciale pour les touches WASD.

À la fin de la journée, le HP Omen X 2S ressemble à une expérience. Bien qu’il offre une plate-forme solide pour profiter de grands jeux sur PC, la mise en œuvre du deuxième écran sacrifie certains éléments esthétiques et ergonomiques pour quelque chose dont peu de gens peuvent peut-être profiter pleinement. Côté prix, le HP Omen X 2S n’est pas bon marché. Actuellement, vous pouvez trouver cet ordinateur portable à des prix commençant à 60 mille pesos.

Ne vous méprenez pas, c’est un excellent appareil de jeu et cela fonctionne comme un charme, c’est juste le positionnement du deuxième écran qui peut être un problème pour plus d’un.