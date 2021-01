Le 5 février, Nioh 2: The Complete Edition sortira sur PC et PS5. Dans 3DJuegos, nous y jouons déjà et dans ces impressions, nous vous parlons des améliorations à la fois graphiques et jouables que cette version intègre. Briser des démons est déjà agréable en soi, mais le faire avec une résolution plus élevée et un meilleur FPS est toujours mieux.

En mars de l’année dernière, la suite de l’une des meilleures âmes vues à ce jour est arrivée sur PS4. Le premier Nioh a surpris les joueurs en incorporant au genre un système de posture qui grande polyvalence pour combattre. Sa poursuite n’a pas eu le même impact. Comme nous vous l’avons dit dans notre analyse de Nioh 2, les transformations yokai et un nouveau système de blocage étaient des ingrédients qui, bien qu’ils aient façonné un bon jeu, n’ont pas réussi à suivre le rythme de son prédécesseur. C’est maintenant au tour de la version PC où jusqu’à présent elle n’avait pas vu la lumière, et une relance sur PS5 qui a parmi ses meilleurs atouts pour intégrer tous les contenu téléchargeable lancé cette année et améliore considérablement les performances sur les deux plates-formes.

Cette année, nous avons eu un excellent exemple de la façon dont vous pouvez changer l’expérience de jeu d’un titre de style Souls grâce à un meilleur raffinement technique. Demon’s Souls Remake est une expérience beaucoup plus raffinée que ne l’était sa version PS3. Il ne s’agit pas seulement de la beauté de votre paysage et de la définition de la modélisation ennemie. L’amélioration du taux d’images par seconde atteignant 60 donne une impression de jeu et une domaine dans les contrôles qui sont, clairement, la grande motivation pour la génération de jeux vidéo à venir.

Team Ninja et Koei Tecmo semblent l’avoir parfaitement compris et, cette édition complète de Nioh 2 est le meilleur moyen de profiter de ce titre. Les raisons sont variées et la présence de ces trois DLC que nous avons vus tout au long de cette année disponibles (si possible) dès le début du jeu se démarque particulièrement. En outre, ils ajoutent plus d’armes, nouveaux ennemis, plus de pouvoirs yokai et une foule de nouveaux endroits pour vous perdre. Ce n’est pas anodin, puisqu’à son lancement le jeu a péché, parfois, de devenir trop répétitif, ce qui est très dilué grâce à cette édition.

Plus d’armes, de lieux, de pouvoirs et d’ennemis vous attendent dans Nioh 2: The Complete EditionLe titre est livré avec cette édition sur PC pour la première fois et c’est sur cette plateforme que nous le jouons. En son temps je l’ai fait sur une PS4 standard et l’une des choses que je n’aimais pas le plus était de voir à quel point la distance de dessin du jeu souffrait trop pour donner un niveau graphique à la hauteur de ce qu’il posait sur la table. Les modèles clairement pixelisés et les baisses de résolution étaient des problèmes qui traînaient depuis le premier opus et qui ne pouvaient pas être résolus dans ce second. Grâce à cette version, tout cela appartient au passé et offre désormais un large éventail de possibilités avec prise en charge de Résolution 4K, avec prise en charge des écrans Ultra Wide et HDR.

À la recherche des meilleures performances de Nioh 2

Les éléments distants de Nioh 2 bénéficient grandement de la résolution améliorée.

Pour effectuer des tests, j’ai choisi de choisir le options graphiques et mesurez les performances avec un ordinateur composé d’un RTX 2080 Super, d’un processeur AMD Ryzen 7 3800X à 8 cœurs et de 32 gigaoctets de RAM. Allez-y, nous sommes face à une version qui reçoit toujours des mises à jour au moment de la rédaction de ce texte et que ces résultats sont toujours susceptible de varier au moment du lancement. J’ai obtenu les meilleures performances en jouant à 1440p, où la fréquence d’images reste stable à tout moment à 60 images par seconde.

Cette résolution donne un aspect plus défini aux textures et aux motifs que ce qui est obtenu avec l’option 1080p. Cependant, en termes de fréquence d’images, le programme souffre d’atteindre 60 dans les plus hautes qualités à 4K, en maintenant toujours un taux variable compris entre 48 et 60 images par seconde, réduisant même la résolution de rendu à 50%, par conséquent, Si vous recherchez une plus grande fluidité dans le combat, il ne semble pas pour le moment que ce soit une option viable. Cependant, il laisse des impressions impressionnantes et fait ressortir le meilleur du jeu en termes de spectaculaire spectaculaire.

Les batailles deviennent fluides dans Nioh 2: The Complete Edition grâce à une fréquence d’images plus élevée.

Les modes graphiques présents dans la version PS4 sont toujours dans cette tranche, pouvant choisir entre action ou cinématique. C’est dans la résolution que les améliorations sont observées, puisque, pour atteindre une performance de 60 fps, la version standard de la console Sony abaisse sa résolution à 720p, tandis que la PS4 Pro reste à 1080p, atteignant cette référence sur PC. à 1440p. Les ordinateurs et moniteurs compatibles peuvent même choisir de jusqu’à 120 images par seconde. C’est une option pour opter pour la résolution 4K si vous ne vous souciez pas du taux d’images par seconde, mais l’expérience de Nioh 2: The Complete Edition crie toute la fluidité disponible.

Avec cela, les sensations de jeu par rapport à la proposition PS4 sont nettement meilleures, les attaques sont plus précises et la perception du mouvement de nos ennemis s’améliore. Esquiver ou bloquer au bon moment, c’est maintenant plus plaisant, peut-être encore plus simple et cela, dans un jeu aussi exigeant que ce Nioh 2, est à apprécier. Il me reste encore des heures à parcourir dans Nioh 2: The Complete Edition, mais toutes ces améliorations, à la fois graphiquement et tout le contenu qui y est ajouté, font que le repasser, c’est revivre l’expérience comme elle mérite d’être jouée.

