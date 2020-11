Plus de mille ans se sont écoulés entre le jeu Ubisoft et le monde dans lequel nous vivons, dans quelle mesure ont-ils changé?

Assassin’s Creed Valhalla est désormais disponible et depuis son arrivée de nombreux joueurs en profitent. Sans aller plus loin, c’est le coupable que Call of Duty Black Ops Cold War n’ait pas mené les ventes de la semaine au Royaume-Uni, ce qui n’était jamais arrivé à la saga Activision. Il est clair qu’il y avait un désir pour une nouvelle livraison, peut-être grâce à son cadre viking spectaculaire, quelque chose que vous pouvez voir dans l’art fantastique du jeu.

Les événements qui se produisent dans le jeu ont lieu dans le 9ème siècle ou ce qui est pareil, plus de mille ans avant le moment où nous nous trouvons aujourd’hui. Alors, comment pourrait-il en être autrement, explorer des villes comme Londres ou Winchester est l’une de ses principales attractions. Pour cette raison, nous avons décidé comparer les villes d’Assassin’s Creed Valhalla au monde réel. Avez-vous été à l’un d’entre eux?

Cambridge L’université de Cambridge elle-même, l’hôpital Addenbrooke, les laboratoires Cavendish … C’est une ville universitaire pleine d’icônes, même si quand on l’explore dans Assassin’s Creed Valhalla on peut dire que “tout était country”.

Leicester Leicester est actuellement une ville en pleine croissance. Il relie Leeds à Londres et a une forte population de minorités ethniques. Dans le jeu, il n’est pas très étendu pour des raisons évidentes, mais il cache une bonne poignée de secrets.

Norwich Bien que l’on ne puisse pas le savoir avec certitude, on estime que la ville a été fondée vers le 8ème siècle, alors qu’elle était encore loin de devenir la deuxième ville la plus importante d’Angleterre et un élément clé de l’industrie textile au Moyen Âge.

York Il était autrefois connu sous le nom de Jorvik et son origine remonte même avant les événements survenus dans le jeu. Dans le passé, Richard II d’Angleterre a décidé de faire de York la capitale du pays, mais il a été destitué avant d’atteindre son objectif.

Londres Londres est l’une de ces villes que nous devrions tous visiter une fois dans notre vie. Dans les jeux vidéo, nous l’avons exploré à plusieurs reprises, et Assassin’s Creed Valhalla nous donne la possibilité de passer par l’une de ses versions les plus anciennes: celle du 9ème siècle.

