Les jeux vidéo peuvent nous laisser des moments très drôles entre amis, d’autres plus dramatiques dont nous nous souviendrons un moment, mais aussi nous rendre fous. Que ce soit en raison de leur difficulté excessive ou des niveaux créés avec de très mauvais raisins, certains jeux peuvent faire ressortir notre pire côté.

Quiconque dit que Mario Kart est un jeu de conduite pour enfants, c’est qu’ils n’ont pas vraiment essayé la catégorie 250cc, la difficulté maximale et que cela augmente considérablement la vitesse des véhicules. Non seulement ça, mais jouer Mario Kart 8 Deluxe en 250cc et dans le circuit Rainbow Path, c’est une tâche que très peu ont réussi à accomplir parfaitement.

Les gars de l’automne Il est devenu un succès retentissant grâce au mélange des formats mini-jeu et Battle Royale. S’il est vrai qu’il n’a pas de contrôle compliqué, la physique du personnage et les différents niveaux à surmonter font le reste. Chaque test nous mettra sur les nerfs même si nous ne le voulons pas, surtout lorsque le reste des joueurs essaiera de nous pousser ou de nous jeter dans le vide.

Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo

Âmes sombres C’est un classique quand on parle de difficulté dans les jeux vidéo. Pour les plus experts, cela peut être une promenade sur le terrain, mais pour les néophytes de la saga, cela peut devenir un chemin qui mène au désespoir. Présenté comme un défi qui mettra à l’épreuve la patience des plus persévérants, Dark Souls est intraitable avec le joueur dès ses premières minutes.

Comme dans tout autre jeu où les joueurs sont présents, la facilité de s’énerver augmente. Nous avons tous ressenti à un moment donné le besoin de crier à l’écran ou d’envisager de jeter la manette contre le sol dans les jeux de Ctout le devoir. La faune qui imprègne le mode en ligne du jeu de tir d’Activision connaît déjà des noms comme campero, entre autres, étant capable de ruiner un jeu pour les utilisateurs les plus calmes.