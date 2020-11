Une étape très simple pour vous assurer d’installer la bonne version des jeux lorsque la console atterrit.

La PlayStation 5 est déjà disponible dans de nombreux pays, et comme pour tout nouveau produit technologique, les premiers utilisateurs peuvent rencontrer des problèmes mineurs, dans ce cas concernant titres intergénérationnels. Apparemment, lorsqu’ils essaient d’installer l’un de ces jeux à partir du magasin numérique, la console Il installe la version PS4 par défaut, et non la version mise à niveau de nouvelle génération, ce que l’on s’attend à recevoir lors du téléchargement.

Comme mentionné par des médias tels que Twisted Voxel et VG247, la PS5 installe les versions de la génération précédente des jeux par défaut lors du don lors du téléchargement de la bibliothèque, sans préavis. Un problème qui couvre des jeux comme Assassin’s Creed Valhalla, Watch Dogs Legion ou Call of Duty Black Ops Cold War, qui a même conduit Activision lui-même à publier un avis sur les réseaux sociaux ainsi vos joueurs ne commenceront pas à jouer à la version précédente sans s’en rendre compte.

La raison, encore une fois, est que l’interface de la console affiche les versions PS4 par défaut des jeux, ce qui provoque l’installation de ces versions par erreur en cliquant dessus. Comme indiqué dans GameSpot, la solution est d’appuyer sur le icône des “trois points” qui apparaît à côté du jeu dans l’interface de la console, et assurez-vous sélectionnez la version PS5 avant de télécharger. Une option très peu intuitive, étant donné qu’un utilisateur de PS5 s’attendrait à accéder par défaut à la version améliorée, ce que nous espérons que PlayStation corrigera dans les révisions ultérieures depuis son interface.

Alors tu es déjà averti pour quand vous recevez vos consoles PS5 ce jeudi: avant d’installer un jeu, n’oubliez pas de sélectionner la version nouvelle génération. La PlayStation 5 sera disponible en Espagne et dans la plupart des pays 19 novembre. En attendant votre arrivée, nous vous invitons à revoir notre analyse de PlayStation 5, ainsi que ces impressions d’Astro’s Room, le jeu qui est pré-installé gratuitement sur la console.

