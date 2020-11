Le manager Strauss Zelnick dit que ses jeux valent plus que ce qui lui est facturé.

Avec la nouvelle génération de consoles sur le point de commencer, l’un des sujets les plus discutés a été l’augmentation du prix des jeux. Take-Two a été, en fait, la première entreprise à se prononcer sur le sujet, annonçant cet été que NBA 2K21 coûtera plus cher dans sa prochaine génération. Un mouvement qui n’a pas fini de cailler parmi les utilisateurs, même si le PDG de l’entreprise croient qu’ils facturent toujours moins pour leurs jeux de ce qu’ils valent vraiment.

Nous facturons beaucoup moins pour nos expériences que nous pensons qu’elles valent Strauss ZelnickLors de la réunion avec les actionnaires, après avoir pris connaissance des résultats fiscaux de Take-Two pour le trimestre, le leader Strauss Zelnick a parlé (via PC Gamer) de l’augmentation des prix, où il a commenté ce qui suit: «Nous offrons des expériences de la plus haute qualité dans le secteur, et nous facturons beaucoup moins pour eux que nous pensons qu’ils valent pour les consommateurs », auquel il ajoute« et ensuite nous leur proposons, généralement, un composant persistant qui est gratuit. Et c’est déjà en soi grande valeur. Toute monétisation, bien sûr, est facultative. “

Avec les composants persistants gratuits, le PDG de Take-Two parle de produits comme GTA Online ou The Neighborhood de NBA 2K, qui dans la nouvelle génération sera The City. Bien que, bien sûr, pour y accéder, vous devez avoir un jeu payant, donc leur description comme libre réside sur un terrain ambigu: pourquoi expliquons-nous cela? Car par la suite, un actionnaire a interrogé le dirigeant sur la possibilité de publier Take-Two ces modes séparément et en free-to-play dans la veine d’Activision avec son Call of Duty: Warzone.

Take-Two n’exclut pas de proposer certaines expériences gratuitement à l’avenirPour cela, Zelnick a affirmé que ces modes “ils sont déjà libres», et note que le mode GTA Online sera disponible séparément sur PS5, sans le jeu complet, et sera« gratuit pendant environ trois mois », auquel il ajoute:« Comme vous pouvez le voir, nous avons l’esprit ouvert sur notre modèle commercial. Et je n’exclurais pas la possibilité qu’à un moment donné, certaines expériences peut être rendu gratuit à votre point d’entrée “.

Bien sûr, politique actuelle de l’entreprise, d’offrir ces modes «gratuits» au sein d’un jeu payant, est celui qui semble fonctionner pour eux à ce jour, ce qui explique pourquoi ils n’envisagent pas de changer d’avis: «GTA Online a du succès depuis 7 ans, et nous espérons qu’il établit un nouveau record en cet exercice, incroyablement “, a commenté Zelnick lors de l’appel. Nous vous rappelons que NBA 2K21 sera disponible au lancement sur les nouvelles consoles, mais si vous n’avez pas essayé sa version pour la génération actuelle, voici l’analyse de NBA 2K21.

Plus d’informations sur: Take-Two, NBA 2K21, Next Gen, Tarification, PS5, Xbox Series X et GTA Online.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');