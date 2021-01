Après avoir pratiquement posé les bases des tireurs de zombies coopératifs, ils essaient de relever la barre.

Par Mario Gómez / Mis à jour le 31 décembre 2020, 17:08 AM

Cela fait presque deux ans que Tortue rock, les parents du légendaire Left 4 Dead – et du grand Evolve, mais moins réussi – ont présenté Back 4 Blood au monde: un jeu très spécial, car il représente le retour du studio californien à ses racines; mais il a toujours essayé de se définir comme quelque chose plus qu’un successeur spirituel de L4D et L4D2. Que pouvons-nous attendre exactement de ce titre?

Ses managers ont partagé un nouveau vidéo documentaire intitulé “nos aspirations”, où ils se plongent dans le type de jeu qu’ils veulent réaliser avec Back 4 Blood. Dans ce document, ils indiquent très clairement qu’ils visent plutôt un redéfinition Des tireurs de zombies coopératifs à élever la barre du genre en faisant ce qu’ils font de mieux.

Back 4 Blood vise une rejouabilité extrême “Avant de prendre le temps de nous assurer que le jeu a l’air bien, nous devons nous assurer qu’il a un gameplay amusant”, commentent-ils. Le jeu subit tests internes presque tous les jours à partir du troisième mois de développement, dans le but d’assurer une expérience «extrêmement rejouable» qui reste fraîche dans le temps.

Dans la vidéo, nous pouvons également voir comment certains des grands fantasmes des joueurs L4D se réaliseront dans ce nouvel opus, avec la possibilité de se mettre à la place des zombies les plus meurtriers pour rendre la tâche difficile aux survivants de Matchs PvP. Ces derniers sont complètement immunitaire au virus zombie, ce qui signifie qu’ils ont une valeur unique pour affronter leurs adversaires.

Back 4 Blood devrait sortir le 22 juin 2021, s’il n’y a pas de retard. On peut y jouer sur PC et sur les consoles PlayStation et Xbox des deux générations actuelles. Pendant ce temps, de Valve, il n’y a aucune preuve sur le développement hypothétique de Left 4 Dead 3.

En savoir plus: Back 4 Blood and Turtle Rock.

